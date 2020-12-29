【美國疫情】單日近130萬人搭飛機出行 爆疫以來新高

▲ 美國周日（27日）有近130萬人乘搭飛機出行，創美國爆發新冠肺炎疫情以來的新高。

美國的新冠肺炎疫情嚴峻，美國有超過1.930萬人確診新冠肺炎。美國運輸安全管理局(TSA) 統計，美國周日（27日）有近130萬人乘搭飛機出行，創美國爆發新冠肺炎疫情以來的新高。美國傳染病專家福西早前警告，大量人趁聖誕節期間出行，恐令新冠肺炎疫情於數周内惡化。

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美國疾控中心（CDC）於聖誕節假期前，曾敦促美國人留在家中及減少聚會旅行。但大量美國民眾無視疫情，堅持於假期期間出行。

根據美國TSA的數據，該局周日於美國各地的機場的超過128.4萬人進行檢查，為今年3月爆發疫情以來的出行數字新高。周日為過去10日當中，第6日有超過100萬人乘搭飛機出行。

美國於同日的確診人數超過1,900萬，超過33.3萬名新冠患者死亡，相等於每1,000名美國人中，就有1人死於新冠肺炎。

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福西（Anthony Fauci）周日接受訪問時表示，他預計在聖誕節及新年過後，將看到美國的確診數字出現季節性激增，更將此形容為一浪高過一浪（a surge upon a surge）。

福西表示大量民眾於假期時聚集於機場，當中更有不少是家庭，導致疫情更容易加速傳播。

責任編輯：鄭錦玲