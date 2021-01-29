【新冠疫苗】保險公司紛推免費打疫苗副作用保障　保誠推醫護雙倍保障（不斷更新）

政府最快下月農曆新年後啟動接種新冠病毒疫苗工作。多間保險公司為旗下客戶，甚至全港市民提供新冠疫苗副作用保障計劃。

保誠

保誠推出「新冠疫苗‧全護基金」，市民不論確診新型肺炎，抑或接種疫苗後出現不良反應，亦會獲發現金津貼。計劃覆蓋18歲或以上、現居於香港並持有有效香港身份證人士，登記名額30萬名；如父母成功登記，同住子女會自動受惠。市民可於由即日起至4月30日透過Pulse by Prudential 健康應用程式登記，保障期則至6月30日。

凡於香港接種獲香港政府認可，並由註冊醫生處方的新冠疫苗後14天内直接因疫苗引起不良反應並需要即時住院的每名合資格人士，可申請最多十日的1000元每日現金津貼；若合資格申請人不幸因此離世，受影響家庭可獲發10萬元家庭現金津貼。此外，合資格申請人如於香港確診新型肺炎可獲得1萬元抗疫現金津貼。

另外，本地醫院服務之前線醫護人員如因接種疫苗直接引起不良反應並受到影響，可申請雙倍每日現金津貼及家庭現金津貼。

宏利

宏利宣布推出「接種疫苗副作用免費保障」，並為此預留合共1億元最高賠償額。受保客戶在接種疫苗後14日出現不良反應求醫，將可獲得300元的住院前門診現金保障；另外每日的住院現金保障達800元，長達14日。若如受保客戶在接種疫苗後出現不良反應後30日內，不幸因不良反應或其併發症於香港或澳門身故，將獲得20萬港元的恩恤身故保障。

由即日起至2021年6月30日，超過100萬位現有及全新的宏利香港和澳門客戶，包括個人保單的持有人及受保人，以及團體醫療住院保單的受保成員（包括受保配偶及子女），如在香港或澳門接種認可的疫苗，包括2019冠狀病毒病疫苗，將可自動獲得宏利提供的接種疫苗副作用免費保障，無需任何事先登記手續。

【疫苗保險】宏利推接種疫苗副作用免費保障 恩恤身故賠20萬元

富通

富通保險所有個人人壽及團體人壽保險的現有及全新客戶只需下載並登入「富通在線」流動應用程式，即可受保。受保客戶接種認可疫苗後14日內身體不適，並確診因此導致不良反應，而需入院接受有醫療必要治療，即可獲500元住院前門診、住院現金及身故保障。住院現金保障每人每天上限為800元；若需留醫深切治療部，上限則為1200元，總日數最多14天。如受保人因接種疫苗引發不良反應及併發症，直接導致於接種後30日內而不幸身故，可獲20萬元的恩恤賠償。

AXA安盛

免費為所有合資格的香港及澳門居民提供住院現金保障及身故恩恤金，保障期一年。計劃包括每天支付700元、上限為十天的住院現金保障及／或10萬元身故恩恤金。所有年齡在18至65歲之間的香港或澳門居民均可申請，並最多可額外為四名65歲或以下家庭成員作登記。保障範圍涵蓋任何由受美國食品藥物管理局或本地衛生部門批准的疫苗。

友邦香港

友邦香港為合資格香港及澳門個人及團體保險客戶免費提供疫苗副作用防護保障，客戶無需登記，便可自動享有保障。計劃提供此保障包括最新2019冠狀病毒病疫苗、乙型肝炎疫苗、季節性流感疫苗等香港及澳門之認可疫苗。計劃包括500元住院前門診、每天上限800元、最多14日的住院現金保障，以及15萬元恩恤金。

OneDegree

虛擬保險公司OneDegree推出免費新冠疫苗副作用保障計劃，如申請人在接種港府提供的新冠疫苗後14天內，因嚴重副作用須於深切治療部留醫達少5天或不幸身故，OneDegree將會為申請人提供一筆過10萬元現金保障。

保障範圍覆蓋所有香港居民。香港居民可透過OneDegree網站或WhatsApp（+852 2886 9892) 登記，完成登記後會收到確認通知。計劃名額先到先得，額滿即止。保障有效期將由確認登記起至3月底。

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