【輪•流轉@iM網欄】如何制定假期輪證部署？ 假期窩輪牛熊證實用攻略

假期窩輪牛熊證實用攻略

2021年將至，先預祝各位Happy New Year，新一年身體健康，平安愉快！

上星期談及投資者考慮是否持有窩輪牛熊放假的考慮因素，今次再介紹一下投資者於制定假期輪證部署時，可以運用的工具。

上回提及投資者若選擇持有牛熊證渡過假期，應該考慮一些收回價相距相關資產價格水平較適中、甚或較遠的證，以減低潛在裂口出現帶來的收回風險。投資者只要到瑞通網站vontobelwarrants.com，於左上方的放大鏡，或是「快速搜尋」的放大鏡欄目 (如下圖) 輸入市場上任何一隻牛熊證的「冧巴」。

即時可以查閱到該牛熊證的收回價跟相關資產 (指數或者個股) 價格的差距，清楚列出金額及股價變化百分比，以顯示跟收回價的距離，唔駛自己計算。

窩輪時 間 值損 耗 一目了然

至於窩輪，是否應該持貨過假期，首要留意的是時間值損耗。簡單來說，一隻窩輪的價值，由內在值及時間值組成，當時間過去，即使相關資產價格未有變化，輪價每日亦會因為時間值損耗而下跌。

2020年12月

值得留意，時間值損耗於星期六、日以及假期等等的「非交易日」亦需要每日扣減。

今年如果持有窩輪放聖誕假，需要付出12月25、26及27日，總共3天的時間值，亦即是以上日曆內，以橙黃色底色標記了的3日。而若果坐貨過新年，就需要扣除1月1及2日的時間值，亦即是日曆內綠色底色的兩天。

一般報價機未有顯示窩輪的時間值損耗數據，不過到各大發行商的網站，非常容易就會找到。例如在瑞通網站 vontobelwarrants.com，只要輸入市場上任何一隻窩輪「冧巴」，無論是哪一間發行商的產品，都可以查閱到相關窩輪的時間值損耗，分別用價位、以及在括號顯示時間值損耗令輪價每日會跌多少百分比。

知悉窩輪的時間值損耗，應否持貨放假，可以怎樣下決定呢?

如果投資者有信心，放完假後，指數或者正股價錢的變化幅度，亦即是認購證就視乎相關資產價格的升幅，而認沽證則是相關資產的價格跌幅，乘以窩輪的實際槓桿，至少可以彌補假期期間需要付出的時間值損耗，那坐貨過假期才有值博性。

好啦，大家快啲計計數啦!

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

作者_葉文炘簡介： 現為瑞萬通博上市產品銷售部董事，從事窩輪牛熊證銷售工作十年。作為發行商，學懂的是要與時並進。投資市場不同主題輪流轉動，除了一般的窩輪牛熊證投資者教育、財經資訊外，亦分享日常生活、興趣等等，希望做到輪證以外，一樣精彩。

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