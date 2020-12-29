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【航空安全】波音 737 MAX批准復飛 美國聯邦航空總署改革新機認證方式

環球政經 18:15 2020/12/29

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美國聯邦航空總署（FAA）週一（28日）表示，在波音737 MAX通過兩次認證後墜機並造成346人死亡後，將根據國會通過的立法，對新飛機認證方式進行改革。

根據美國聯邦航空總署在8月份的調查，一些安全員工稱他們面臨著來自行業的「強大」外部壓力，並指出一些機構並不是將飛行安全放在首位。

【空難之後】波音737 MAX最快下月29日復飛 美航空局局長：百分百信心 【下一頁

【美股焦點】737Max復飛在望 瑞銀調高波音評級【【下一頁】

商務委員會主席，共和黨參議員威克爾（Roger Wicker）週一（28日）在意見書中表示，新法例「將採取行動以防止製造商在認證過程中對員工施加不當壓力。」並補充指這項法律「應有助於恢復聯邦航空局的安全文化。」

新法例廢除了美國聯邦航空總署員工達到製造商要求的認證時間表，而獲取獎金或獎勵。另外，對於干擾代表美國聯邦航空員工的審查程序，航空製造商主管會被控以民事處罰。此外亦為美國聯邦航空總署增加新的資源，以聘請更多主要技術人員，並要求其審查飛行員的培訓。

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責任編輯:梁翠麗

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