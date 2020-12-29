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【育兒時在思@iM網欄】好書推薦！  冷靜面對情緒風暴？一齊貼地解讀離地命題

名人薈萃 19:33 2020/12/29

分享：

上篇專欄出街後，不少讀者朋友都告訴我很有共鳴，就算本身不是家長的朋友都有所啟發，先在此感謝大家支持。正如前數篇專欄提過，我不是甚麼育兒專家，要補充一點的話，就是我頂多可以自比《全民造星》參賽者，都一樣是盡力將所有的跟大家分享，或許文筆不夠細膩，也希望靠真誠搭救。今次就兌現承諾，分享這本很多讀者詢問的育兒書——《媽媽的情緒練習》。

上回提到留意「當下」的重要，很玄地讓大家先自己參透一下，其實是暗地裡向兩位作者致敬之作。大道理，我們都明白；應對情緒的技巧，書中有詳細說明，不過能否學有所成，正如書中強調，更在於我們有否不斷反思、練習、修正。

常言道讀一本書猶如跟作者談天，我很經常在閲讀時幻想在文字背後，作者想告訴我些甚麼，想我有甚麼得著。(所以總是讀得很慢，哈!) 很欣賞兩位作者，開宗明義就告訴我，別一下子走馬看花讀完就算，要當這是一本工具書或練習，一邊閲讀一邊跟著思考、記錄。以往的我，總感覺這類所謂工具書把讀者看得太幼稚，那種要人拿起筆、做個測驗，然後才告訴我「解決辦法」的表達方式，讓我覺得作者在侮辱人智慧。不過兩位作者劈頭就拋出個很中要害的提問，「你曾在瀕臨失控時，強迫自己深呼吸、從一數到十，嘗試冷靜嗎？」喂呀，你怎麼知道我有試過、還理解這個方法不是百發百中？見兩位作者如此貼地又語重心長地用一個小章節游說我慢慢細讀，好吧，就讓你們陪我走這條育兒路。

育兒方法在每個年代都不同，早幾代著重對父母的尊敬甚至敬畏，多於重視孩子為一個獨立個體的需要，怎麼會想像到父母也可以放下威嚴和身段，跟著孩子步伐？從前我們習慣了「不准哭」、「不能發脾氣」，習慣了把負面情緒抑壓，現在大家都很著重心靈健康，推廣正向教育。不過相信不少家長在試行正向教育時都挫敗過吧？《媽媽的情緒練習》一書不僅讓每位精神緊張的媽媽得到安慰，也教大家為情緒找出口。很喜歡作者能夠貼心地理解家長們的困難，令人看得氣很順，單單為了尋找共鳴已值回書價。

作者鼓勵我們與孩子一起學習和情緒相處，接納每種情緒。「你的孩子也會看見，你如何面對自己的恐懼，在甚麼時候放棄前進，是否在低潮時也能具備愛的能力，這就是作為孩子學習的典範。」這不就是身教嗎？作為大人，「我們必須自己去面對藏在心裡、被壓抑著的感受......跟自己身體對話」原來把自己放在優先位置，也可以是有效的身教。各位母親，請不要再為了家庭而忽略自己了！

聽過不少全職媽媽吐苦水，怎樣「無朋友、無拖拍、無自己」，有些有事業心或經濟需要的，每次乾想著重投社會工作就壓力大增，甚至令身體出現小毛病都「無時間」醫。對於她們，可以為子女一個窩心舉動就心滿意足，快樂很像很簡單；卻因為沒有好好愛錫自己，令快樂彷彿有點空洞，希望這本書可以為大家填滿心中那些被忽略的地方。

 

作者在思_簡介：

曾任電台、電視台記者及節目主持，追趕每分每秒做新聞；當上全職媽媽後，亦不願只活在平衡時空。進修遊戲治療、熱衷自製玩具，相信快樂童年是最佳教育。

Instagram: @sharewithjoys

Facebook: facebook.com/sharewithjoys

 

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撰文 : 在思

欄名 : 育兒時在思

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