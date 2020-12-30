【文字藝術師@iM網欄】《還是想吃辣炒年糕》 不急著死的話就再活一下子吧

《雖然想死，但還是想吃辣炒年糕》

早些日子，因為學業、前途、家庭等等的問題與壓力，令我倍感精神上受折磨，甚至不時有想死，就此一了百了得到解脫的念頭。神奇的是，每當我處於這種低谷，都會苟延殘喘的用一些途徑試圖讓自己緩過來，畢竟事實上我並不敢死。到海邊散步、踏單車都沒甚麼幫助，反而逛書店，成為自己的醫生且在一片書海中「執藥」，更能令我分散心神，得到一些理性的建議和感性的身同感受。

就這樣執起了這本一位朋友提過的書，是韓國一位文藝創作系畢業的出版社工作者—白洗嬉所寫的，叫《雖然想死，但還是想吃辣炒年糕》。稱她為作家也太難為她了，畢竟至今她也就出過兩本書，就是這篇介紹的一本，以及它的續集。而且，書中作者也提過自己不喜歡被任何稱謂和身世所束縛，這些身份令她要刻意表現成某個樣子，活得很累，那麼我們就簡單稱她做白洗嬉。

書名直截了當，辣炒年糕是白洗嬉最愛的食物，而書裡就記錄了她想死的原因。內容是十二週白洗嬉與醫生的諮詢對話，一邊閱讀能感受到白洗嬉內心那天使與魔鬼的交戰，以及她每日經歷的種種心情和想法上的矛盾。除了十二週錄音內容，後面的附錄載有有關白洗嬉生活片段及家人的內容，讓讀者更了解這位輕鬱症女孩的背景和思想。

我希望自己有病

白洗嬉見醫生的這十二週，經常問醫生自己是否得了甚麼病症，筆者讀下來感覺比起身心健康，她更希望醫生憑藉專業權威說出她得了甚麼病—像是外表強迫症、表演型人格障礙、輕鬱症等等。這是可以理解的，當自己無法解釋那內心的低自信、低自尊、缺乏安全感、患得患失等極端負面情緒，比起追溯和化解這一切的緣由，尋找一個合理化的藉口則來得更加簡單，甚至乎稱得上是一種實際的安慰—「太好了，我的黑暗都是因為病，病好了，我也就好了」。

另外，因為自己解不開牢牢鎖上的心結，希望醫生，希望藥物可以麻醉自己，甚至治好這無能為力、糜爛不堪的自己。總是不明白別人為何能夠一直把笑容掛在臉上，如果那是真的，為甚麼他們能夠這般快樂；如果那是假的，為甚麼他們裝得那麼迫真。是我特別懦弱嗎？是我不及他們堅強嗎？我很討厭這樣的「我」，我希望被拯救，我也想每一日過得自由亮麗。

不論有沒有病，我感覺自己腐爛了，好不起來了。

若然我真的好不起來，會有人接納這樣的自己嗎？還是讓我去死一死好了。

這樣也沒關係

這個世界一日比一日瘋狂，不過，瘋狂的究竟是世界、是我，是無法分清了。

從前經常有這個念頭，如果我死了，到底會不會有人為我而哭啊，到底會有誰捨不得我，到底我熟悉的人們會把我記住多久。

對內心破碎的自己厭倦了，累了，也常覺得再沒有心力去經歷那希望與絕望的週期。地心吸力的存在，不在於每一步著地的實感，乃在於從天堂掉到地獄的一瞬，乃在於從絕望攀上希望的遍體鱗傷。瘋狂的我又跟瘋狂的世界特別合適，我知道困住自己的人是我本身，討厭折磨又自我折磨算是一種病態，世界又配合我，滿足我被虐的慾望。每日以公事充斥自己，以為是麻醉，反而令那份孤獨感越發強烈，然後在那邊悲天憫人，自作多情，嘔心死了。

這樣的自己很幼稚、很虛偽，不過因為是自己的一部分，所以明白其中的原因。是因為孤單、無力、嫉妒、冷漠、空虛，很多人聽見這些就不經大腦以為對方是想要個人作伴，其實不然，這樣的人真正期望的，是一道光芒，是一份別人的心疼，是一句「沒關係，我知道你很努力了」。不是想要別人幫助，事實上自己能夠堅強，能夠硬著頭皮撐下去，只是努力久了，不知道該怎麼停下，就似一輛剎車失靈的跑車，跑得飛快，但眼前就要飛出大海。

不要低估一句說話的能力，一句說話可以把弱者推倒，也可以把弱者扶起。每人都有自己人生的劇本，每日以自己的方式堅持不屈，也總有些軟弱的時間，他們未必需要你甚麼實際的幫助，就只是想要聽見你的一句肯定，讓他們知道自己真的可以放心停下來了。有甚麼情緒都好，想要糜爛也好，不想出門見人都沒所謂，想怎樣就怎樣吧，休息一下，沒關係的。

好不起來，都沒有關係，現在的黑暗是真實的，即將迎來的光明也是真實的。

好好糜爛，但也給自己一個機會期待黎明。

「沒關係，沒有陰影的人，本來就無法理解陽光。」

雖然想死，但⋯⋯

雖然想死，但我還有夢想未實現。

我還想吃雪糕、薯片、咕嚕肉、牛扒。

我還想把所有朋友都見一遍。

我還想和家人周遊列國。

我還想完成一本屬於自己的書。

我還想寫一首答應過某某的歌。

我還想環遊世界，感受世界每個角落的呼吸。

死了就一無所有了，留住這條命，大概還有甚麼值得我多期待一分，多努力一秒吧。

我想，真的要死的話，好像完成這些再死都未遲。

最後老套的說一句「新一年，新開始」，為自己留下寄語，努力活出色彩吧。

作者_張業淇 Kira簡介： 筆者鍾愛文字、音樂及藝術，藉由文化載體了解作者或作品的故事，一方面拓展世界觀，一方面從作品中尋覓共鳴，滋潤心靈。

更多文字藝術師@張業淇 Kira的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！