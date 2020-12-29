【ET講股通】孫運喜：保歷加通道啟示 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

港股反覆向好，恒指全日升253點，收報26568點，主板總成交1,388億元。新經濟股反彈，阿里巴巴 （09988） 升5.7%，小米 （01810） 升5.3%，騰訊 （00700） 升2.2%。

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，特朗普再出招，擴大對中資股禁令，惟市場反應未算激烈。上證跌0.5%，陰陽燭似現「黃昏之星」。

阿里騰訊技術反彈 惟未扭弱勢

展望後市，參照保歷加通道走勢，恒指、國指、重磅股皆未出現明顯向上勢頭，暫宜審慎。

阿里大跌後反彈，按保歷加通道分析，需重上20天綫始有望回穩。形態上，亦需重上平底三角形底部，才有望扭轉弱勢。

騰訊形勢相若，昨天失守保歷加通道底部後，今日反彈仍未能收於其上，走勢較阿里更弱。形態上，同樣需重上平底三角形底部，才有望扭轉弱勢。

國指續受制保歷加通道中軸，於通道下半部爭持，未洗頹風。恒指走勢相對較強，突破保歷加通道中軸，且看明天能否續企穩，目前未算重拾升勢。大市成交縮減，亦反映動力有限。

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