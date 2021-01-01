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【情緒有得傾@iM網欄】一起解讀 父母面對青少年子女的煩惱

名人薈萃 10:00 2021/01/01

分享：

這陣子忙於準備一個為初中學生父母而設的講座，為此做了一個微型調查，訪問了一群中學生的父母，目的是為了更廣泛地了解這個階段的父母所面對的育兒挑戰。特別是處於疫情肆虐期間，風聞不少家長更突然被晉升為「技術支援部長」，確實是一步一驚心！在此特此向各位家長朋友獻上衷心致謝，他們為這個調查著實提供了十分寶貴的意見，讓筆者在預備講座的材料時，能夠急人之所急。筆者也樂意在此重點分享其內容和一些反思，希望在新一年的開始為大家送上一點亮光。

父母對中學生子女的憂慮

事實上，中學生 (尤其是初中生) 的父母確實存著不少憂慮，大致上可分為三類：學習、朋友及個人層面。先談學習，主要是學生難以在屏幕前長時間集中精神而令學習大打折扣、加上功課比例的失衡令家長感到困惑；朋友方面，就是朋輩的負面影響、以至網絡和校園欺凌等問題比比皆是；個人而言，因為疫情原故，孩子欠缺社交互動和運動，直接影響其身心健康。同時，過量使用電子產品也暴露了他們在自我管理和約束能力的弱點，也大大增加家庭磨擦，令家長不時感到難以與子女坦誠溝通。除此以外，當社會裏還是潛藏著不少傷痕，除了防疫措施已令人疲於奔命，部分家長為海外升學和移民等課題更是忙得不可開交。

就是這一大堆的煩惱，試想亮光從何而來？

青年期孩子的特性

根據心理學家艾力遜 (Erikson) 的人生八階，初中生正處於青年期，由於意識到自己將成為成年人，令他們傾向以反叛權威、抗拒權威的方式來證明自己有能力成長。同時，他們需要在朋輩中尋找自己的定位與價值。所以這個年紀的孩子對父母的說話總是愛理不理，和以往乖巧的樣子不太相似。

父母耐性   更顯重要

作為父母，可以嘗試先靜下來，梳理一下自己的情緒，因為激烈的情緒往往只會引發更加激烈的反應。其實不回應未必是一種否定、叛逆，父母需要拿出比以前更大的耐心和寬容去處理每日的挑戰。再者，孩子在這「幼蟲作繭」的階段容易感到混淆和沮喪，其實更加需要父母默默的支持，好讓他們安心前行。

如何放低身段

重點是他們要學懂選擇與自己有相約價值觀的朋友交往，所謂「近朱者赤、近墨者黑」，「孟母三遷」的典故就是一個歷史見證。而現代的父母又可作什麼？筆者相信可以考慮放低身段，不是所有事件也必須從上而下；與此同時，父母也要多思想自己的需要和底線，讓孩子明白並且學會尊重這些底線。筆者相信若每個人都活出「君子和而不同」的氣質，家庭氣氛自然會輕鬆一點。

 

 

作者_小明簡介：
小明是一位家庭治療師，對精神健康這課題一直有看法。眼見香港近年的動盪， 終於決心放下高薪厚職和跨國企業管理層的虛榮，自立門戶。運用博域家庭系統理論為個人及夫婦提供輔導服務。現為國際社家庭學院的教學團隊，定期開辦課程和工作坊。

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撰文 : 小明

欄名 : 情緒有得傾

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