【著數優惠】花旗銀行手機App推節日限定大抽獎 每日有唔同著數等你贏

新一年將至，各大零售商也把握機會吸客，而銀行也推出多項優惠吸消費。花旗銀行由即日（12 月 28 日）起至 12 月 30 日，以及 2021 年 1 月 4 日至 6 日期間推出節日限定版「快閃大抽獎」，與客戶齊齊迎接新一年，增添歡樂節日氣氛。

【爸媽崩潰系列】 屋企剛裝修白牆即被孩子畫花點算好 港爸媽崩潰求助 網友大獻妙計，詳見【下一頁】



客戶於抽獎當日登入 「Citi Mobile® App 」，即可參加「快閃大抽獎」，全日 24 小時隨時都可以抽。每日都有不同獎賞。如12月30日當天有機會贏得Häagen-Dazs精點雪糕火鍋套裝，其有150個名額；至於2021年1月4日，則有機會贏得Cinema City電影戲票 2 張，名額有1,000位，獎賞吸引。

【假日好去處】賞楓好時機到 大棠紅葉指數由「黃轉紅」 一片看盡滿山紅葉（有片睇），詳見【下一頁】

此外，「Citi Mobile® App」也以新面貌登場，為客戶帶來更簡單便捷的手機銀行服務體驗，也有不同個人化優惠獎賞。透過一個 App，客戶可隨時隨地安坐家中理財及投資，亦可憑信用卡積分消費。為繼續增加與客戶在數碼渠道的互動性，「Get More」透過不時送上個人化優惠及驚喜獎賞，讓客戶用得多，賺得更多。

一圖看清優惠：

【新隧道通車】屯赤隧道今日起通車 呢幾項新交通安排你要知，詳見【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍