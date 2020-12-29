【千手公關@iM網欄】不要先天性瑕疵 品牌最怕改壞名？

香港現時有十一間大學，香港大學丶中文大學丶香港科技大學丶香港浸會大學丶香港理工大學丶香港城市大學丶香港公開大學丶香港嶺南大學丶香港樹仁大學丶香港教育大學及香港恒生大學。以上排名是以其大學成立丶正名的先後次序。

在香港，要由大專院校申請正名為大學並不容易，而為一所學府取名，對學府的長遠發展也扮演相當重要的角色。



早前從新聞中得悉，於1989年成立丶1997年成功正名為大學的香港公開大學決定要改名了，有說其中一個理由是，公眾對公開大學的名字認知度不足，畢業生出外見工丶面試時常遭人懷疑大學的認受性。聽到這些「原因」，不禁眉頭一皺，公眾對大學或一個機構的名字不熟悉丶有誤解，甚至名字不夠競爭對手響亮時，是名字本身的問題嗎？

屈指一算，公開大學成立至今已超過30年，名字不難寫，也不難讀，再看看其英文名字 Hong Kong Open University 也不怎樣難懂，可是，基本的一個問題是，香港那有一所大學是不「公開」的？無論大學初成立的性質為何，這取名從第一天可能已有先天性瑕疵！

此外，一所成立了逾三十年的「公開」機構，竟然一直不入民心，不為僱主和負責招聘的主管所認識，可有其他方法？ 一所大學要為人認識，讓學生趨之若鶩，必然是靠其師資丶課程丶科研及學術成就等。

公開大學認為其名字不合大學的身份，20年前獲正名時也未有把名字換掉，20年後猛然「醒覺」，更公開邀請師生及公眾建議，最後取名香港都會大學，這名字是否比「公開」優勝？畢業生他日面試是否因為畢業都會大學而更獲欣賞？這些暫時也無從知曉，不過整個改名的過程本身，的確把大學在本地的知名度提高了。希望「都大」改名的同時並非舊酒新瓶，否則為學生丶學校帶來的裨益將難持續。



另一個有趣的例子剛與「公大」相反的，就是和記電訊的「3」品牌。當年以3為公司成立名稱，是因為看準流動電話3G趨勢，旨在香港推出3G服務，最後也成為香港第一家流動電話3G網絡營辦商。3G 由千禧年代初推出，今天全球正積極迎接5G的來臨，但3並未有因此而要改名為5，何解？品牌的價值和黏力並非一朝一夕建立，3的品牌，不因為現在有5G 而讓人感到過時，反而讓本來知道其來由的人一直會記得，也留下了一條尾巴，讓不明所以又好奇的人去發現其「威水史」。

作者_也許簡介： 資深公關人，曾服務於公共服務、科創、金融、市場研究、地產發展等大型企業，身經百戰，加上天生充滿好奇心，愛玩、吃、愛探索新事情，希望透過文字與大眾分享所見所聞，也為未來公關人提供一點啟示。

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