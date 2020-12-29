【阿里巴巴9988】傳佛山市消委會勸諭阿里履行義務 打擊淘寶網問題店家

內媒報導，阿里巴巴（09988）旗下的淘寶網，有店家誘導消費者添加其個人微信，再於線下交易，並以次貨充當好商品欺騙消費。廣東省佛山市消委會就此，正式向阿里巴巴發函，勸諭建議阿里按照《電子商務法》等相關法律法規，履行其法定義務，處理平台上有問題的商店。阿里今日升6%，收報222元，成交94.6億元。

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報導指，今年3月至11月期間，佛山市消委會接獲多宗投訴，指淘寶網上的「翡翠怡尊」和「文庭珠寶店」店家曾多次誘導消費者添加個人微信，並在線下交易出售次貨，以避過監管。

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有消費者指，添加「翡翠怡尊」的個人微信後，經由微信向店家支付1.5萬元人民幣，定制一個翡翠手鐲。但收貨後發現貨不對板、質量相差甚遠，欲退貨退款，但與商家多次溝通無效，後來商家失聯。

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