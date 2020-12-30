【小老闆生意經@iM網欄】節日流行福袋營銷法 捕捉消費者「買平貨」心理

回顧2020年，大家最開心或者最感恩的事是什麼？筆者最開心或感恩的事，當然就是本人經營的小店在零售寒冬下仍站得住陣腳，不會因為行業轉差而關門大吉！哈哈！因為疫情的緣故，大家不可以正常上班或上學。各行各業亦因為疫情的出現而受到很大的影響。2021年快到了，筆者希望疫情可盡快離我們而去，大家可以恢復正常的社交生活、上班或上學，每一天都開開心心、健健康康地渡過。

積極發展網上平台渡寒冬

雖然筆者經營的小店沒有因為疫情的緣故而結業，但作為小商家，一定要有「未雨綢繆」的心態，才可以「有備無患」。目前各類限聚令延長至明年1月，不少商店積極轉攻網購生意，筆者亦一樣，今年起已加大對網站的宣傳力度。由於疫情明顯加速網上銷售發展，目前筆者經營網上商店的銷售額已近整體生意約三分之一，可見網上銷售的確能幫補門市生意。只有網上生意佔比愈來愈大，筆者這類小商家才可在逆市期間站得住腳。

新冠疫情影響下，今年的零售市道可謂史上以來最差。自由行旅客絕跡，加上本地疫情已蔓延至第四波，以今時今日的確診數字去看，相信疫情在明年上半年仍會繼續困擾本地零售行業。疫情不斷蔓延，明年的經濟或將比今年更差。關鍵在於疫情能否成功受控，受控的話，本地零售行業才會見復甦，消費者才會重燃購物意欲。

疫情下的首個聖誕節剛過去，在2人限聚令及晚市禁堂食影響下，今年街上或是商埸內的人流明顯大不如前。雖然聖誕假期期間仍有不少市民出外，但人流主要集中在中午時份，一旦下午6點過去，街上人流明顯少一大截。然而，疫情明顯打擊到本地經濟，即使有人逛街亦不代表願意消費，可能純粹是留在家中太久才出去逛逛感受節日氣氛。目前本地消費者的消費態度變得較以往謹慎，因此，零售業在聖誕節期間亦旺丁不旺財。

福袋營銷法刺激購買意欲

聖誕節過去後，新年又即將來到，建議零售商家可考慮福袋營銷策略。福袋營銷起源於日本的百貨公司，每逄新年等大節日部分商店會將多件產品放進袋或紙盒中進行搭配銷售，並以優惠和神秘感作招徠。這種內含數件產品且價格吸引的袋子或盒子被市場稱為「福袋」。

「福袋」之所以引起消費者的購買意欲，是因為福袋內容都不會事先公開。福袋內至少包含3樣或以上的產品，當中有一樣產品為銷售重心，其他的則是搭配。例如一個售價399元的精品福袋，內有一隻標價399元大公仔，再加數件價值近數十元的精品，這樣消費者便會覺得這個福袋物超所值。而原先已想買399元大公仔的消費者，更會有「其他商品是贈送」的感覺。

對於消費者而言，福袋營銷相當於購物的優惠折扣，而福袋最大賣點就是消費者購買時不知道福袋內裡有什麼，變相會對福袋產生期待感而增加其購買意欲。而站在商家的角度，福袋營銷除了表面上刺激到消費者購買意欲，實際上是幫助商店去庫存。福袋主要是以一件較暢銷的產品再配搭數件不太暢銷的產品進行銷售，這樣可帶動冷門產品最終亦能成功售出，令商店不會有堆積存庫的壓力。而商家只要稍提高福袋內單件產品的標價，更會予消費者一種「買一個福袋」相對「買單件產品」更便宜的心理。

作者_Anna簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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