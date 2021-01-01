【樂遊天下@iM網欄】抱着開放態度感受 伊朗是個怎樣的國度？

最近伊朗核能科學家遭暗殺的新聞震驚全球，伊朗與以色列和美國之間的關係再度進入緊張狀態。也許在大家心目中，伊朗還是那個給錢美國總統小布殊稱為邪惡軸心的國家，但我想說的是其實一個國家的政權，並不代表其國民，尤其是當你真的到過當地，與當地人相處過，你便會知道。

伊朗古時叫波斯，是個古文明國家。要寫伊朗的歷史， 一萬字也寫不完。簡單來說，伊朗目前是個保守的伊斯蘭共和國，加上70年代曾經脅持美國領事館人質四百多天後，遭美國制裁，以及80年代經歷過兩伊戰爭的蹂躪，經濟受到嚴重打擊。

▲ 位於伊朗首都德克蘭的美國領事館大樓外的海報

伊朗主要教派是遜尼派，與鄰近中東國家沙地阿拉伯的什葉派勢成水火，沙地在中東是大哥，亦即是說伊朗這個政權沒有什麼盟友，那麼伊朗人呢？

數年前一嚐心願到伊朗旅遊，還是個只有兩位女生的自由行。早知道女性去伊斯蘭國家要戴頭巾，所以早將頭巾放在行李中。登登登登，在飛機上機長宣布還有30分鐘要降落時，氣氛頓時變得凝重，所有人都重新打扮 － 男的穿上長褲（我們在卡塔爾上機， 30多度的氣溫下男士都穿短褲），女的圍上頭巾。不得了！我所有頭巾都在寄艙行李中，幸好同行友人把她的頭巾給我，自己帶上帽子。還好她個子高，可以裝一下男生。

▲ 古都Esfahan的皇宮是主要景點，有不少學生來參觀。

胡混過關後，馬上從行李中取出頭巾戴上。到了德黑蘭市中心，馬上轉飛南部城市Shiraz。安頓好後，我們先到伊朗著名詩人Hafaz的墓園參觀。伊朗人非常尊重詩人，街上到處都有詩集出售，可惜我不懂波斯語，無法欣賞。

▲ 伊朗著名詩人Hafaz的墓園

參觀過後，我們想感受一下當地人的生活，因此打算坐巴士時。正來看地圖之際，一輛巴士在我們身旁停下。請注意，當時我們並不在巴士站，只是巴士司機見我們兩隻迷途羔羊，所以好心停下，伸出援手。可是我們跟司機和乘客雞同鴨講，心想隨便上車也不錯，於是準備在前門上車，可是司機及乘客大為緊張，雙手交叉，示意我們不可上車。我們大惑不解，然後一位少女在遠處跑過來為我們解畫 （她本是在50米外的紀念品店看店，看見我們需要幫忙，店也不見，便跑來為我們當翻譯。原來在伊朗，連巴士座位都分男女座，男性坐前段，女性坐後段，謎底終於解開了。

上車後我和朋友熱烈討論如何如果一個兒子與年邁母親同行，那怎麼辦？此外，熱心助人的伊朗人亦在我們心中留下了深刻的印象。

不知是否因為我們兩個亞洲人太突出，走在街上有不少當地人會主動跟我們打招呼，大人小孩都有，非常友善。

▲ 波斯小女美女向我們展示迷人微笑

之後在街上遠遠飄來新鮮出爐的麵包香氣，我們問店主可否走進店內與大火爐及麵包合照，店主二話不說歡迎我們內進。

之後去了Yazd 古蹟附近的家庭式經營酒店，早上check out 時，店主的八歲小女兒拿着寫滿英文的小小記事簿，滿面笑容的跟我們說起英語來，有一句沒一句的，超級可愛之餘，也看得出伊朗人很熱切希望與外界溝通。

▲ Yazd 的古蹟有數千年歷史

由於美國制裁伊朗，所以伊朗的外來遊客不多，每逢有機會接觸外國人，伊朗人也會非常主動，而且不似大部份國家，對遊客友善只為生意。同行友人有兩位住在首都的朋友，跟我們一起在古城Esfahan逛街時，見到不斷有本地人與我們打招呼，令他們覺得很奇怪，因為在首都德黑蘭是不會出現這種情況的。我在想，大抵所有大城市的人都比較冷漠吧。不過我與朋友反而非常享受這種「遊客友善」的待遇。我們是那種連買果仁也可以和店員聊個不亦樂乎的人，因為這樣才能真的感受當地人的生活。

▲ Esfahan 的皇宮美得讓人心折

最有趣的是伊朗朋友帶我們去Esfahan 一間當地最有名的餐廳，正在大吃大喝之際，遇上當地電視台採訪，還邀請我們受訪。我們當然大讚特讚店內的地道美食。回港後，伊朗朋友還真的將電視節目的網上版發給我們。

▲ 古都Esfahan的Khaju Bridge吸引不少本地與外地遊客。

伊朗之行實在非常圓滿（除了上網超慢之外），伊朗人給我們的印象非常友善、單純與好客，與伊朗政權的形象截然不同。正如北韓有獨裁統治者金正恩，也不代表人民都是一般殘酷。我們不如抱着開放態度，多聆聽與感受不同的文化以及異地人的生活。瞭解多了，矛盾與衝突自然也可以減少。

作者_樂遊簡介： 年少時志願是當《Lonely Planet》或《National Geographic》作者，結果多年來乖乖的做個忙碌OL。畢竟天生坐不定，曾多次裸辭去旅遊。走遍天涯海角後，最愛的還是香港。

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