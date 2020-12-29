【新冠疫情】終於可以去旅行？ 歐洲組織及航空公司推電子疫苗護照

疫情至今尚未結束，到外國旅行對我們來說幾乎是遙不可及的事，但現時有公司和技術團隊已經開始開發手機應用程式，讓人們上傳其新冠肺炎測試和注射過什麼疫苗等信息，以便進入音樂會場館、體育館、電影院、辦公室甚至其他國家。

位於日內瓦的非牟利組織公共資源專案（The Commons Project）及世界經濟論壇（World Economic Forum）發起的「共同信託網絡」（Common Trust Network）與包括國泰航空、捷藍、漢莎航空、瑞士航空、聯合航空和維珍航空等多間航空公司合作，以及全美幾百個醫療系統亦加入了。

「共同信託網絡」所創建的「共同通行證」（CommonPass）應用程式讓用戶上載醫療數據（如新冠肺炎檢測結果），及醫院或醫生所開發的疫苗接種證明，以QR碼形式顯示結果。

大型科技公司亦開始研發相關應用程式， IBM推出了「數碼健康通行證」（Digital Health Pass），讓公司或店鋪等地能夠自行輸入所需要的指標，包括新冠肺炎測試證明、體溫測量和疫苗接種記錄等，讓員工或入場人士以「手機錢包」(mobile wallet)的方式隨身攜帶。

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責任編輯:梁翠麗