  • 21°C
香港時間 : 20201229日 (二) 20:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

第二輪N無基金明年1月4日起接受申請 一文看清申請資格

環球政經 18:54 2020/12/29

分享：

第二輪政府關愛基金今日（29日）公布（Ｎ無津貼）項目詳情，金額與首輪相同，申請過第一輪的住戶將會收到由秘書處寄出的信件，只要按信件上回覆即可獲發津貼。至於新申請人則要由下周一（4日）提交申請表，申請日期截至明年5月31日。

    點擊圖片放大

【關愛基金】「N無津貼」7月2日起登記 津貼最多$15,500 5大申請條件一覽:【下一頁

勞福局局長兼扶貧委員會轄下關愛基金專責小組主席羅致光表示，關愛基金「N無津貼」首輪接獲逾11.3萬申請，6.4萬宗申請已完成審批，正陸續發放。有關申請將經220個非政府機構服務單位，按住戶人數分階段接受申請。關愛基金已預留約14億元，預計第2輪約13.7萬住戶，即約35萬人可受惠。

【疫市經濟】第二期保就業計劃本月底結束   特首林鄭月娥：擔心會出現裁員結業潮：【下一頁】

  • 領取N無津貼的資格如下：
  • 每月入息不可超過指定限額；
  • 沒有領取綜合社會保障援助；
  • 沒有在港持有任何物業；

須以月租（或更長租期）形式租住私人樓宇、工業大廈或商業大廈；租住由非政府機構營辦的社會房屋；租住民政事務總署轄下的「單身人士宿舍計劃」宿位；居住於臨時房屋、船艇或是無家者。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

責任編輯：翁嘉陽

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【2021展望】2021年 值得留意的10大港股
【2021展望】2021年 值得留意的10大港股
【樓市熱話】網民不明白購40+樓齡物業心態 網友：「太古城多年交投活躍 是你不懂樓市」
【樓市熱話】網民不明白購40+樓齡物業心態 網友：「太古城多年交投活躍 是你不懂樓市」
【2021展望】摩通列出明年4大投資主題 推介21隻港股 予逾半增持評級
【2021展望】摩通列出明年4大投資主題 推介21隻港股 予逾半增持評級
【網民熱話】瘋傳Boxing Day 被「撞凹」法拉利 車主鍾培生現身 ：「維修費要70萬」
【網民熱話】瘋傳Boxing Day 被「撞凹」法拉利 車主鍾培生現身 ：「維修費要70萬」
【阿里巴巴】當局對阿里涉壟斷調查全部結束 提出對螞蟻集團4大問題 5項整改要求
【阿里巴巴】當局對阿里涉壟斷調查全部結束 提出對螞蟻集團4大問題 5項整改要求
【疫市低價】麗晶花園兩房480萬沽 呎價僅1.1萬元 貼近屯門居屋
【疫市低價】麗晶花園兩房480萬沽 呎價僅1.1萬元 貼近屯門居屋