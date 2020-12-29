第二輪N無基金明年1月4日起接受申請 一文看清申請資格
環球政經 18:54 2020/12/29
第二輪政府關愛基金今日（29日）公布（Ｎ無津貼）項目詳情，金額與首輪相同，申請過第一輪的住戶將會收到由秘書處寄出的信件，只要按信件上回覆即可獲發津貼。至於新申請人則要由下周一（4日）提交申請表，申請日期截至明年5月31日。
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【關愛基金】「N無津貼」7月2日起登記 津貼最多$15,500 5大申請條件一覽:【下一頁】
勞福局局長兼扶貧委員會轄下關愛基金專責小組主席羅致光表示，關愛基金「N無津貼」首輪接獲逾11.3萬申請，6.4萬宗申請已完成審批，正陸續發放。有關申請將經220個非政府機構服務單位，按住戶人數分階段接受申請。關愛基金已預留約14億元，預計第2輪約13.7萬住戶，即約35萬人可受惠。
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- 領取N無津貼的資格如下：
- 每月入息不可超過指定限額；
- 沒有領取綜合社會保障援助；
- 沒有在港持有任何物業；
須以月租（或更長租期）形式租住私人樓宇、工業大廈或商業大廈；租住由非政府機構營辦的社會房屋；租住民政事務總署轄下的「單身人士宿舍計劃」宿位；居住於臨時房屋、船艇或是無家者。
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責任編輯：翁嘉陽