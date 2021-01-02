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【高息股攻略】內房股今年幾時入市好？ 專家籲緊盯兩大信號

股市 10:00 2021/01/02

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內房股2021年幾時入市好？ 專家籲緊盯兩大信號

內地監管部收緊房企融資，「三道紅綫」成為行業緊箍咒，內房股全年走勢偏軟，不過，內房股一向息率偏高，投資上具吸引力。富瑞香港及中國房地產研究部主管張永添接受本報專訪指，發展商的銷售數據與板塊脫節，反映「三道紅綫」仍拖累投資者信心，2021年入市內房股可留意兩個信號：1）兩會後個別地方政府會否有政策放寬，2）明年首季銷售可否延續近期強勢。

張永添解釋，融資收緊對地方政府最傷，皆因其約4成收入與房地產相關，兩會後個別地方政府或有機會放寬限購、信貸、人才落戶等政策，利好內房股走勢。

放慢補地盈利增長恐失速

張永添指，「三道紅綫」對房地產發展商影響包括（1）放慢買地、（2）業績增速放緩、（3）要求更高周轉能力。他指，土地一向是房地產最大的開支，為減槓桿，企業必會減買地，但「地不可重複，要不停買貨，補地一放慢，影響2年後（銷售）增速不見，利潤增速放緩」，但相信大部分發展商的土儲可支撑明年的銷售。由於高槓桿換取高增長的時代不復而見，較為擔心小型企業，因「同一條起跑綫上競爭無優勢」，故看好中型地產發展商表現。

內房企未來3年料趕上市

張永添又指，現考驗內房周轉能力及執行力，即是壓縮開盤期、加快銷售回款。對於已上市的企業，過去3至5年已習慣高周轉的模式，反而未上市的發展商會較痛苦，面對融資日益困難，若可滿足上市要求，會在未被淘汰前先上市，以獲得足夠資金營運，預期發展商未來2至3年若不上市，可上市的機會微。

內房融資「三道紅綫」包括剔除預收款後的資產負債率不得大於70%、淨負債率不得大於100%、現金短債比不得小於1倍，按踩綫數目分為四檔，全踩有恒大 （03333） 、融創 （01918） 、富力 （02777） 及泰禾等。

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編輯：袁諾曦

 

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