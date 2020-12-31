【美國大選】特朗普再籲支持者赴華盛頓 阻國會確認拜登勝選

美國大選結果塵埃落定，美國國會明年1月6日舉行聯席會議，對選舉人票進行計票，確認最終美國當選總統。美國總統特朗普（Donald Trump）繼續質疑選舉存在欺詐，特朗普再次呼籲支持者當日於美國華盛頓（Washington）聚集，並向美國國會施壓，要求否決民主黨拜登（Joe Biden）成為美國候任總統。

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特朗普當地時間周三下午再次於社交網路Twitter分別先後發文，呼籲支持者出席1月6日的華盛頓集會，約定支持者1月6日於華盛頓相見。他早前指是次選舉為「美國史上最大的欺詐案」（the biggest SCAM in our nation's history）。

預料當日會有數以千計的特朗普支持者，包括極端右翼組織Proud Boys，令人憂慮會否出現像12月12日的支持集會，最終演變為衝突及騷亂。

1月6日當天，在眾議院及參議院的聯席會議上，副總統彭斯（Mike Pence）會帶領國會確認各個州份的選舉人票，確認大選結果。

根據目前資料，民主黨候選人拜登可取得306張選舉人票，遠超當選總統門檻的270票，料成為候任美國總統。

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但如果有兩院議員對任何州份的報告提出異議，議會將陷入僵局。亞拉巴馬州（Alabama）代表布魯克斯（Mo Brooks）向霍士新聞（Fox News）透露，他得到了數十名議員支持，將就此提出異議。

同時，特朗普競選團隊亦向彭斯施壓，逼使彭斯單方面拒絕拜登取得的部分選舉人票，但他最終未有接受。

責任編輯：郭麗明