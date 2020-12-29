【低息影響】宏利回應驟削壽險保單紅利 「冀提供具持續競爭力長期回報」

▲ 宏利回應調整個別保單的紅利及積存利率，冀為保單持有人提供具持續競爭力的長期回報。

受全球疫情大流行的衝擊，今年3月美國聯儲局作緊急劈息，至幾近零息，以及環球央行鬥天量放水的影響，有保險公司驟削人壽保險的紅利息率，讀者陳先生早前剛收到宏利的壽險保單通知書，細閱才赫然發現，當中的預計紅利驟降，本來自2016年的積存生息維持4厘，但現已削至3.5厘，即調低0.5個百分點，如以幅度計，劈幅近13%。

宏利回應指，根據該公司的紅利理念，會定期檢討、並調整紅利及積存利率，以確保旗下保單，能為保單持有人提供具持續競爭力的長期回報。

宏利：今年較早前已更新部分保單

宏利發言人強調，今年較早前已更新部分保單、在保單周年派發的每年紅利及積存利率；而調整幅度則視乎個別產品，以及保單生效年度等因素而定。

恒傑保險業務僱員福利及個人理財產品總經理鍾建強認為，壽險紅利率下調，對客戶有直接影響。最直接就是保單的現金價值，升幅會因而減慢。再者，保單的回本時間恐會拖長，可能對客人的財務計劃有影響。

專家預計，以保險巨挈帶頭削減保單的紅利息，相信不少業界會跟隨，對於依賴被動收入的食息族，要在疫下做好新一年的財務安排。專家提醒萬一打工仔不幸遭減薪，甚至是失業大軍，如旅遊業等重災區，卻要面對年關前須繳交不少費用，比方一年保費的大限殺埋身，不妨跟保險代理磋商，善用保險假期，如停供一年，是否較借錢貸款來償還保費更划算，再舉宏利上述壽險單為例，保單的貸款息率高達6.8厘，並未因超低息的宏觀大環境而調低；且遠較調低0.5厘後、紅利新息率至3.5厘高。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪