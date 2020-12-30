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【香港地產風雲@iM網欄】做地產要注意乜？地產行規

名人薈萃 07:02 2020/12/30

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今日嘅題目係：行規

汶睎做地產咁耐，其實當中都發現好多行規，有時茶餘飯後同唔係呢行嘅朋友傾起都覺得幾得意，今日拎少少同大家分享下。

1. 入屋要按門鈴和敲門

我哋入屋一定要敲門同㩒鐘，主要有兩個原因：怕裡面有人同唔係人。我又真係試過睇匙盤見到業主和朋友在裡面，好彩佢有大叫唔好入嚟……

2. 合作睇樓唔好派卡片同交換電話
通常合作睇樓，兩個同事一個出盤一個出客，出盤的同事絕對唔可以問客拎contact，除非兩個同事已有一定合作關係或默契。搶客在我哋呢行係大忌，打交嘈交好多時都因為咁以引發。

3. 一手樓收卡片為準

好多時見新盤外面都有好多撈客的同事，都喜歡一擁而上，客人要避免這情況好簡單，直接收起其中一張卡片就已經不會再有其他行家打擾你了。

4. Walkin以推門為準

代理行都有一個Walkin的輪更制，但如果客人在外面看display，有同事衝出去介紹，那就不算做walkin，不用輪更。一旦客人手碰觸了門或踏入店鋪，就算做walkin了。

5. 同事sale客唔好多嘴
同事在sale客時，千萬不要插嘴，除非同事開聲要幫忙，否則都當你在搶客。

作者_唐汶睎簡介：

我唔係冇嘗試過，我嘗試安分守己，日做夜做，賺嗰少少錢！我試過！所以我決定入行做地產！！我要發達！！我要搵大錢！！做了十年，見盡世間百態，等我帶你們進入既熟悉又陌生的地產世界！

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撰文 : 唐汶睎

欄名 : 香港地產風雲

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