【香港地產風雲@iM網欄】做地產要注意乜？地產行規

今日嘅題目係：行規



汶睎做地產咁耐，其實當中都發現好多行規，有時茶餘飯後同唔係呢行嘅朋友傾起都覺得幾得意，今日拎少少同大家分享下。



1. 入屋要按門鈴和敲門



我哋入屋一定要敲門同㩒鐘，主要有兩個原因：怕裡面有人同唔係人。我又真係試過睇匙盤見到業主和朋友在裡面，好彩佢有大叫唔好入嚟……



2. 合作睇樓唔好派卡片同交換電話

通常合作睇樓，兩個同事一個出盤一個出客，出盤的同事絕對唔可以問客拎contact，除非兩個同事已有一定合作關係或默契。搶客在我哋呢行係大忌，打交嘈交好多時都因為咁以引發。



3. 一手樓收卡片為準



好多時見新盤外面都有好多撈客的同事，都喜歡一擁而上，客人要避免這情況好簡單，直接收起其中一張卡片就已經不會再有其他行家打擾你了。



4. Walkin以推門為準



代理行都有一個Walkin的輪更制，但如果客人在外面看display，有同事衝出去介紹，那就不算做walkin，不用輪更。一旦客人手碰觸了門或踏入店鋪，就算做walkin了。



5. 同事sale客唔好多嘴

同事在sale客時，千萬不要插嘴，除非同事開聲要幫忙，否則都當你在搶客。

作者_唐汶睎簡介： 我唔係冇嘗試過，我嘗試安分守己，日做夜做，賺嗰少少錢！我試過！所以我決定入行做地產！！我要發達！！我要搵大錢！！做了十年，見盡世間百態，等我帶你們進入既熟悉又陌生的地產世界！

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