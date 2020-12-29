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【美國疫情】洛杉磯醫院爆棚 禮品店、教堂化身臨時病房

環球社會熱點 18:07 2020/12/29

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美國疫情嚴峻，確診人數持續上升。洛杉磯（Los Angeles）醫療系統已不堪重負，部分確診者需要在禮品店等地接受治療。醫院管理者直言若情況持續惡化，或需動用戰時制度。有洛杉磯醫療官員認為，聖誕假期間居民防疫意識鬆懈，忽視保持社交距離，導致確診人數大增。

美國傳媒報道，洛杉磯有醫院已經超負荷接收新冠肺炎病人，現時部分病人被迫在教堂、會議室，甚至禮品店接受治療。馬丁路德金社區醫院（Martin Luther King Jr. Community Hospital）首席執行官Elaine Batchlor直言，若情況持續，或動用戰時處理方法，配給醫療資源。

紐約診所違規取得新冠疫苗 美國當局調查 【下一頁】

該醫院急診部門主任Oscar Casillas解釋，一般情況下急診室可以同時處理30位病人，但現時已經接收100名患者，是平時接收量的逾3倍。現在新冠肺炎病人佔全醫院病人的逾6成 。

洛杉磯縣公共衛生局局長費雷爾（Barbara Ferrer） 認為，受聖誕節日氣氛影響，民眾防疫意識有所鬆懈。忽視保持社交距離以及沒有做足其他防疫措施，令確診人數急增。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

責任編輯：李俊儀

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