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【社交轉運大法@IM網欄】活動搞手的噩夢？Virtual Event元年

名人薈萃 17:30 2020/12/29

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如果回帶到2020的起點望向今天的世界，大家可能都會滿腦子問號。而讓我至今仍感到恍如隔世的變化，莫過於世間千萬事，無一不可Go Virtual。

移師線上讓許多已發生的事彷彿從未發生過，這種surreal的虛妄也曾經讓我不適應。但憑著眾多關公行家極強的應變力和打不死精神，讓許多初生的Virtual Event最後也有聲有色，突破大家早幾年最愛標榜的O2O(Online To Offline)，線上與線下的邊界。

成功案例之一，Rihanna自家的Fenty Skin Launch Party。要知道，美妝的花花世界不似Apple發佈會，不是Tim Cook亮相直接介紹「樸實無華」的iPhone就夠。有Party之名卻無Party之實，必定會辜負大家對紙醉金迷的期待。結果，主辦方透過VR徹底在線上還原了豪宅派對的面貌：從入門口的Security，到Spa、吧台、舞池，還有游泳池，真的是以假亂真。而活動更高明之處在於打造Exclusivity，畢竟隨時隨地來者不拒就失去了那種先睹為快，機不可失的誘惑。所以，整個Party現在已成為歷史，一切都只在Invitation Only的當下發生，連回顧也沒機會。

天后Rihanna 亦會在Fenty Skin Launch Party當中現身，與大家分享自創品牌Fenty Skin的產品。

另一相似案例則是漫畫巨頭 DC 漫畫的DC FanDome，Comic-con作為漫畫迷的年度盛事，英雄好漢聚首一堂那種Vibe本應很難Virtualize。不過顯然地，主辦方不但沒有「揸流攤」，反倒精心設計了六大主題宇宙讓粉絲玩個夠。這份用心最後成功為僅得24小時的活動帶來2,200萬的流量。貌似從Marketing角度，Party never ends並不煞食，倒是要及時行樂！

在24小時內，「DCFanDome.com」讓粉絲沉浸在線上影音互動的DC多元宇宙裡，可以安坐家中聽到最愛的電影、電視演員及創作者進行分享。

上述例子除了短如快閃夠吸睛，還有些利好因素。一來美國的核心區域本來就東西南北，紐約與加州天涯海角，能降低成本的線上活動有先天優勢。二來是既有受眾的新鮮感背後是強大的粉絲經濟。但反觀香港，最遙遠的距離可能是屯門和觀塘的車程（誤），大家始終習慣了落樓乜都有，車站在門口的便捷。全世界遍地開花的O2O在香港始終不溫不火。從這角度而言，疫情其實可說是推了香港一把。

香港地搞活動，有人打卡，可以實地engage最重要。所以Go Virtual，自然要花工夫加強體驗。可能是有giveaway的直播，或是有工具包寄送的workshop，儘量做到虛中帶實，實中帶虛。今年的香港美酒佳餚巡禮就十分可圈可點。繼2019年活動取消後，原定10月舉行的香港美酒佳餚巡禮又因疫情而取消，旅發局當然不能「齋坐」，所以堅持改sell線上線下聯動，包括免費的美食美酒大師班；網購優惠一步到位，還可以用於實地餐廳。好啦，有誠意之餘，感受到艱難時刻仍要點綴生活的真心，真正的打不死。

最後做個利申，活動已完絕非幫它賣廣告，活動的成功亦非我一人說了算。只是想說這城市向來滿是活力與魅力，但也伴隨著非常強的慣性，所以前進時對跌撞與衝擊的感受會更強烈。來年的軌跡會如何發展無人能曉；唯一可寄望的，就是怎樣艱難，香港人都會勉力掙扎。

2021年 #香港人加油

作者_小編Miuson Chi 簡介：

全職關公兼職舞台劇監製，深明關刀再鋒利也有生銹的一日，近年潛修社交呃 Like 之術，以完全掌握「媽劇停」大法為目標，攞正牌玩 IG，誓要宏揚 #吸晴之奧義！

IG: always_mute

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