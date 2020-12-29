官方樓價指數兩連跌　利嘉閣：料11年升浪告終　全年樓價跌1%

差餉物業估價署公布，11月私人住宅售價連跌兩個月，報380.4，是今年4月以來最低。不過，以今年首11個月計，樓價累升0.3%。值得留意的是，中小型單位樓價連月下跌，其中實用面積小於430平方呎的單位樓價，按月再跌0.2%，至七個月新低。利嘉閣地產研究部主管陳海潮說，第四波疫情肆虐，樓價再次受壓，預期全年樓價跌1%，終止連升11年的走勢。

他解釋說，差估署最新公布的樓價指數，主要反映10月下旬及11月上旬的市況，當中10月下旬疫情緩和、限聚措施放寬，加上新盤熱賣，當時整體樓市氣氛不俗，可惜踏入11月後，確診宗數日增，疫情有捲土重來之勢，前後半個月好淡互相拉扯下，樓價最終出現單月輕微跌幅。

他續說，疫情在11月下旬急轉直下，並確認出現第四波疫情爆發，預期實際影響將於下次公布的樓價指數中反映，料到時跌幅擴大至逾1%。談到2020年樓價預測，陳海潮估計，樓價指數最終跌近1%，終止連升11年的走勢，若與去年歷史高位相比，料今年底樓價將累跌5.39%。

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