【Apple Car】最強蘋果分析師：Apple Car有三大不確定性　暫不宜炒相關概念股

Apple Car近期屢次登上新聞報章標題，早前台灣媒體報導指，蘋果最快於明年9月公布Apple Car，數十輛原型車已經在美國加州上路測試，路透則引述消息指Apple Car將於2024年推出，蘋果（AAPL）在相關消息帶動下亦造好。不過天風證券分析師郭明錤認為，Apple Car存在以下三大不確定性，建議投資者暫時不要部署相關概念股。

一、推出時間未定

郭明錤早前預測，Apple Car最快可於2023至2025年期間推出。但其最新報告中指出，他認為Apple Car的發布時間尚不確定，如若一切進展順利，最快或能於2025年至2027年期間推出。

郭明錤認為，現時市場對於Apple Car推出時間過於樂觀。鑑於電動車與自駕車市場目前處於不斷變化中，再加上蘋果對旗下產品質量的高標準，他認為即使延後到2028年，亦不覺得意外。

二、供應商並未確定

他還指，現時現時流傳的Apple Car概念股，皆是猜測之中，並非是真正的供應商。目前Apple Car的相關規格都未明朗，相關供應商料要待至2023年才能確定，再者電動車市場變化較快，因此汽車規格現在很難定案。

三、市場競爭力尚未確定

儘管蘋果在手機領域做得風生水起，但生產手機始終不同於造車。郭明錤指出，雖然蘋果具備多種競爭優勢，但在開發新業務時也並非無往不利，例如生產智能喇叭。他指市場對於Home Pod╱Home Pod Mini 的需求皆低於預期，而電動車市場比智能喇叭市場的競爭更加激烈，因此現時很難斷定Apple Car是否能夠成功。

另外他還指，Apple Car取得成功的關鍵因素在於大數據和人工智能。然而令人擔憂的是，當Apple Car推出時，當前市面上的無人駕駛汽車品牌已經積累至少5年的大數據，且有利於深度學習與人工智能方面的開發，因此蘋果將來或會面對這一落後差距。

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