【智方便】金管局：「智方便」可用於遙距開戶 鼓勵金融機構採用

▲ 金管局鼓勵銀行及電子錢包積極考慮採用「智方便」

政府推出「智方便」一站式個人化數碼服務平台，金管局向銀行及電子錢包發通告，鼓勵它們積極考慮採用「智方便」，讓客戶可更方便及快捷地使用網上服務及進行網上交易，例如認證客戶身分以登入網上戶口、簽署文件等。

金管局又重申「智方便」可用於遙距開戶，並歡迎銀行透過金管局的金融科技監管沙盒測試「智方便」在各種網上服務的應用。

政府資訊科技總監辦公室與數碼港已合作推行兩期「智方便」沙盒先導計劃，讓有意採用「智方便」的金融機構於綜合測試環境內測試將採用「智方便」的網上服務。此前有報道指，截至10月中己有約170間機構登記參加。

金管局亦正與資科辦研究如何透過 「智方便」協助金融機構提供網上金融服務。資科辦會視乎「智方便」推出後於各項政府網上服務的應用，及金融機構採用「智方便」的準備情況，以推出「智方便」供相關金融機構使用。

另外，恒生 （00011） 執行董事兼財富管理及個人銀行業務主管關穎嫺表示，「智方便」今日才推出，該行會「睇一睇」再研究如何參與。

相關文章：

【智方便】政府推「智方便」一站式服務APP 明早9時起可免費下載

編輯：謝智聰