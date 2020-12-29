  • 23°C
香港時間 : 20201229日 (二) 17:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【智方便】金管局：「智方便」可用於遙距開戶 鼓勵金融機構採用

Hot Talk 17:04 2020/12/29

分享：

金管局鼓勵銀行及電子錢包積極考慮採用「智方便」

政府推出「智方便」一站式個人化數碼服務平台，金管局向銀行及電子錢包發通告，鼓勵它們積極考慮採用「智方便」，讓客戶可更方便及快捷地使用網上服務及進行網上交易，例如認證客戶身分以登入網上戶口、簽署文件等。

金管局又重申「智方便」可用於遙距開戶，並歡迎銀行透過金管局的金融科技監管沙盒測試「智方便」在各種網上服務的應用。

政府資訊科技總監辦公室與數碼港已合作推行兩期「智方便」沙盒先導計劃，讓有意採用「智方便」的金融機構於綜合測試環境內測試將採用「智方便」的網上服務。此前有報道指，截至10月中己有約170間機構登記參加。

金管局亦正與資科辦研究如何透過 「智方便」協助金融機構提供網上金融服務。資科辦會視乎「智方便」推出後於各項政府網上服務的應用，及金融機構採用「智方便」的準備情況，以推出「智方便」供相關金融機構使用。

另外，恒生 （00011） 執行董事兼財富管理及個人銀行業務主管關穎嫺表示，「智方便」今日才推出，該行會「睇一睇」再研究如何參與。

相關文章：

【智方便】政府推「智方便」一站式服務APP 明早9時起可免費下載

編輯：謝智聰

銀行 金融機構 Fintech 網上服務 政府資訊科技總監辦公室 香港金融管理局

上一篇文章

【新股IPO】清科創業1945、温嶺工量刃具1379暗盤 清科創業約2.7萬股東每手賺1600至2200

下一篇文章

【美股期貨】道指期貨升近150點　納指期貨升近0.5%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股反撲高港3%　夜期收市升47點　港滙見7.76（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股反撲高港3%　夜期收市升47點　港滙見7.76（不斷更新）
【新股IPO】清科創業1945共28萬人認購　超購1393倍一手中籤率2%（附分配結果）
【新股IPO】清科創業1945共28萬人認購　超購1393倍一手中籤率2%（附分配結果）
【阿里巴巴股價】阿里巴巴股價六連跌　散戶無懼215元、210元各排2000買盤惟通通沖散
【阿里巴巴股價】阿里巴巴股價六連跌　散戶無懼215元、210元各排2000買盤惟通通沖散
【新股IPO】德運控股1440今起招股　一手入場費2525元
【新股IPO】德運控股1440今起招股　一手入場費2525元
女股神Cathie Wood：5大科技顛覆全球經濟　標普過半成分股面臨危機
女股神Cathie Wood：5大科技顛覆全球經濟　標普過半成分股面臨危機
【小米11】小米股價升半成　小米11售價3999元人幣起　搭載2k屏幕、高通旗艦晶片全球首發（不斷更新）
【小米11】小米股價升半成　小米11售價3999元人幣起　搭載2k屏幕、高通旗艦晶片全球首發（不斷更新）