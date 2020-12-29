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【Bitcoin】料比特幣價格將於明年初見頂　大好友考慮未來兩周內清倉

股樓投資 19:56 2020/12/29

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比特幣近期升勢凌厲，上周日（27日）一度突破28,000美元，最新報26,654美元，年內累計升幅已達267%，跑贏一眾資產。不過牛頓顧問公司創始人牛頓（Mark Newton）本周一（28日）接受媒體訪問時表示，從近期來看，比特幣將在1月初觸頂，因此他考慮在未來一至兩周內清倉比特幣。

【Bitcoin】比特幣續升曾突破28000美元　呢兩隻ETF可食升浪【下一頁

不過從中期來看，他對比特幣依然樂觀，「比特幣周線圖和相對強度指數顯示，市場對比特幣的興趣不斷增加，且主要來自機構投資者。」但他認為，參考過去情況，比特幣如若在第4季度表現出色，隨後會在12月底或1月初扭轉趨勢，為想要購入比特幣和加密貨幣的投資者提供機會。

比特幣周期顯示，短期內漲勢或見頂。

【名家點睇】末日博士：比特幣是騙局　由大鱷操控　泡沫將破【下一頁

他是比特幣、以太幣、萊特幣及其他多種虛擬貨幣長期的長期持有者，但鑑於預測短期或見頂，他考慮在未來一至兩周內沽清比特幣，「明年第1季度會有逢低買入的機會。」

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虛擬貨幣 美元 萊特幣 比特幣 買入 見頂

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