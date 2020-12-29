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【資料外洩】北京健康寶洩過千藝人個人資料　身份證號碼以1元人民幣發售

科技 17:08 2020/12/29

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北京新冠肺炎疫情防控數據系統「北京健康寶」，近日爆出私隱疑慮。

北京新冠肺炎疫情防控數據系統「北京健康寶」，近日爆出私隱疑慮。民眾只要在健康寶上輸入姓名和身分證號碼，就可以查到別人的個人資料。網絡上更因此出現大量兜售明星的健康寶照片、身分證號碼、相關核酸檢測信息以及查詢方法，最便宜僅需1元人民幣即可買到。

【健康碼】各地研發健康護照方案　海外開發商解構技術應用潛力

【智慧城市】中大編碼研應對方案　解私隱疑慮

根據內地傳媒紅星新聞報道，日前有大批明星藝人個人資料在網上傳播，當中包括：王源、王俊凱、易烊千璽、楊冪、鄧倫、蔡徐坤等超過1000位明星。其後這些個人資料更被放到網上買賣群組出售。其中偶像「TNT時代少年團」7位成員的健康寶照片，就以3元人民幣綑綁出售，另外亦有70多名藝人的健康寶照片以2元人民幣被綑綁出售，更有超過1,000名藝人的身份證號碼以1元人民幣出售。

負責研發北京健康寶的北京中關村科學城城市大腦公司就表示，正跟進是次資料外洩事件。紅星新聞報道指，市民只要在北京健康寶註冊，再輸入明星的姓名和身份證號碼，毋須進行任何識別，就能夠獲得相關明星的健康寶照片、病毒檢測日期、機構和測試結果。

有曾出售明星健康寶照片的民眾向紅星新聞透露，大部分買家都是「粉絲」，或管理發布藝人行程和照片的社交媒體帳號的人。河南豫龍律師事務所律師付建表示，若在在明星本人非主動公布或同意的情況下，出售明星健康寶照片和身分證號碼，或已侵犯公民個人信息與肖像權。

【販賣假身份】外國網站人工智能技術偽造假相片身分　僅售23港元一個

責任編輯：曾曉汶

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