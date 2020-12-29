中銀保監：應警惕網絡平台誘導過度借貸

▲ 中銀保監批評有網絡平台過度鼓吹貸款消費

中銀保監發公告，稱社會應警惕網絡平台誘導過度借貸的問題，並批評有網絡平台為獲取海量客戶，通過各類網絡消費場景，過度營銷貸款或類信用卡透支等金融產品，誘導過度消費。

中銀保監指出，有網絡平台在宣傳時，片面強調日息低、有免息期、可零息分期等，但故意輕輕帶過其他借貸實際成本，如手續費、服務費等，容易讓人誤解。同時，有機構過度宣揚借貸消費、超前享受觀念，誤導金融知識薄弱、沒有穩定收入來源的人，使他們陷入盲目無節制消費陷阱。公告又批評，有年青人在網絡平台借錢後，為偶像送「粉絲應援禮」、「借貸追星」等現象蔓延。

另外，公告批評有網絡平台過度收集及濫用客戶信息，甚至在消費者不知情的情況下，將客戶信息分享予平台、貸款機構及出資方，侵犯消費者信息安全權。

中銀保監續指，有網絡平台宣稱貸款手續簡單，誘惑消費者點擊貸款，甚至貸款給未成年人、校學生、低收入人群等，造成過度放貸。機構隨後暴力催收、冒充司法機關惡意催收、針對借款人親屬朋友催收等情況，引發一系列家庭和社會問題。

中銀保監呼籲，社會應對自身的經濟承受能力要有正確評估，杜絕不計後果盲目借貸、盲目消費的行為，又指過度借貸往往導致資金斷流，最終會使消費者個人甚至家庭陷入困境。消費者亦應清楚知道借貸息率價格、期限、還款方式等，警惕對所謂「免息」、「零利息」的宣傳，不要過度依賴借貸消費，更不要「債冚債」。

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編輯：謝智聰