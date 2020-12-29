【影視業寒冬】多部電影大作推遲至明年發行　Imax料明年將有利可圖

▲ Imax首席執行官Richard Gelfond認為，倘明年疫情受控，Imax將有利可圖。(中新社圖片)

新冠肺炎疫情下，到戲院看戲的人數減少，環球電影業受巨大衝擊。然而，由於今年多部電影被推遲至明年發行，故Imax首席執行官Richard Gelfond認為，倘明年疫情受控，相信Imax將有利可圖。

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《CNBC》報道，Imax在2019年創下了票房收入最高的一年，票房收入為10.35億美元，是該公司連續第二年實現總收入超過10億美元。然而，在今年的過去三個季度中，受疫情影響收入遭受了巨大損失，比去年同期的九個月下降了70％。

Imax首席執行官Richard Gelfond指，因今年多部電影的發行也被推遲至明年，故現有大量的電影積壓，當中不乏大作，包括《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）, 《黑寡婦》（Black Widow） and 《F9狂野時速》（Fast & Furious 9）。故他預計，這些大作在明年推出時，將可彌補在今年損失的部分收入。

另一方面，隨著疫苗將於明年正式面世，Richard Gelfond預計，第二季度電影院很大可能可以開始恢復營業，到第四季度將會完全開放；加上美國消費者的樂觀情緒迅速反彈，相信在夏季上映《壯志凌雲：特立獨行》將使Imax影院的業務生意開始恢復。

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責任編輯：蘇穎琪

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