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【美元定期存款】中資行3個月美元定存0.95厘息 壓軸快閃優惠成高息王

Hot Talk 18:23 2020/12/29

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建行亞洲搶吸美元跨年新錢，推多個3個月高息定存，最高為0.95厘膺「高息王」。

臨近年尾，但仍有中資銀行壓軸出擊，搶美元定期存款，建行亞洲今天（12月29日）連環推多個美元高息定存計劃，主要針對3個月短存，包括︰客戶以30萬美元的新資金，參與此短存享0.8厘息率；大戶如以500萬美元敍造相同存期，年息更達0.95厘；以相同存期計，頓變「高息王」。但以上優惠須附帶條件，如須於分行開立，以及屬快閃性質，推廣期至本周四（31日）。

短中期美元定存享不少高息之選，詳情可按下圖了解

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專家料，中小行在去舊迎新之際突出招，冀在疫市下盡攬大小客戶的避險資金，以及力搶跨年新錢。

而建行亞洲早前已推針對小戶的美元特惠息，比方︰以1萬美元的兌換資金，1個月享5.5厘；兩個月也有1.8厘；以及3個月0.9厘。

總覽市面大小銀行，不乏逾5厘的高息選擇，冠絕全城是集友7天短存享9厘。至於1個月的「高息王」，由建行亞洲的5.5厘居首，拋離集友的3厘，但齊須以兌換資金換滙，才享最高特惠息；且於年底屆满。此外，3個月期原本以建行亞洲的0.9厘稱冠，緊接其後是富邦的0.85厘；但今天建行亞洲新登場的0.95厘，取代本身的0.9厘續膺「一哥」寶座；間接使富邦的0.85厘僅險守三甲列。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 美元定期存款

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