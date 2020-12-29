中銀保監：消費金融、汽車金融撥備覆蓋率可降至130%

近日，中國銀保監發布《關於促進消費金融公司和汽車金融公司增強可持續發展能力、提升金融服務質效的通知》，為增強消費金融公司和汽車金融公司可持續發展能力，打好防範化解金融風險攻堅戰，提出加大監管政策支持力度，當日包括適當降低撥備監管要求。

中國銀保監指，在做實資產風險分類、真實反映資產質量，實現將逾期60天以上貸款全部納入不良以及資本充足率不低於最低監管要求的前提下，消費金融公司、汽車金融公司可以向屬地銀保監局申請將撥備覆蓋率降至不低於130%，汽車金融公司可以申請將貸款撥備率監管要求降至不低於1.5%。對於撥備指標下調釋放的貸款損失準備，要優先用於不良貸款核銷，不得用於發放薪酬和分紅。

通知提出拓寬市場化融資渠道，支持消費金融公司、汽車金融公司通過銀行業信貸資產登記流轉中心開展正常類信貸資產收益權轉讓業務，提高資金使用效率，優化融資結構，降低流動性風險。

另外，在增加資本補充方式，銀保監支持符合許可條件的消費金融公司、汽車金融公司在銀行間市場發行二級資本債券，拓寬資本補充渠道，增強抵御風險能力。

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編輯：袁諾曦