【新冠肺炎】《紐時》指部分患者染疫後 出現精神病徵

▲ 《紐約時報》報道，部分新冠肺炎患者染疫後出現思覺失調等精神病徵。

新冠肺炎疫情席捲全球，有專家憂慮新冠肺炎疫情會威脅民眾的精神健康。美國等地有醫生發現，部分本來精神健康的人患上新冠肺炎後出現嚴重精神病徵。《紐約時報》報道，部分新冠肺炎患者染疫後出現思覺失調等精神病徵。

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《紐約時報》報道，全球各地都有醫生報告，部分患者於感染新冠肺炎後，才出現精神病徵。美國長島精神病院醫生Hisam Goueli表示，他的其中一名患者為42歲的物理治療師，家中有4個子女，於今年春天感染新冠肺炎。

Goueli指這名患者過往沒有精神病徵或家族病史，但感染新冠肺炎後出現精神病症狀。據悉，女患者的腦海出現一把聲音要她殺死子女，然後再自殺。

除了上述的患者外，美國各地甚至英國都有患者本身的精神狀況良好，但於感染新冠肺炎後出現精神病徵：

北卡羅來納州一名36歲的養老院職員染疫後變得偏執，堅稱自己3名子女可能會被綁架，要把子女帶到快餐店免下車服務櫃檯，試圖拯救他們。

紐約市一名30歲建築工人出現妄想症狀，以為堂兄弟要謀殺自己，更試圖將堂兄弟勒死在床上來保護自己。

英國一名55歲女子出現幻覺，以為有家庭成員遭到猴子及獅子冒名頂替。

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紐約一間醫院的精神病學研究所副所長加貝（Vilma Gabbay）認為，部分神經毒素可通過血腦屏障進入大腦，從而損害大腦系統。有醫學專家認為，這種極端的精神功能障礙只會影響部分患者，估計患者在感染新冠肺炎期間，心理健康和大腦功能同時受到影響。

另外，過往全球爆發多次疫情，例如1918年的西班牙流感及2003年的沙士（SARS）時，都有少數患者感染病毒後曾出現精神病或躁狂症病徵。

責任編輯：鄭錦玲