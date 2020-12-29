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【年尾趕入市】太古城海景單位連靚裝修　可借八成按揭

股樓投資 16:04 2020/12/29

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雖然疫情肆虐，但不少藍籌屋苑仍屢錄成交。美聯吳肇基說，太古城本月暫錄24宗成交，追平上月全月交投量。他稱，太古城鄱陽閣中層G室，實用面積約545平方呎，兩房間隔，原業主早前叫價1,050萬元放盤，終減價50萬元，以1,000萬元易手，實用呎價約18,349元。 

【2021展望】摩通列出明年4大投資主題 推介21隻港股 予逾半增持評級【下一頁

以上述單位為例，成交價1,000萬元，可借八成按揭，首期要200萬元，以利率2.15厘，分30年還計，月供30,173元，壓力測試下的最低每月入息要求則約72,804元。 

代理續說，買家鍾情單位擁有海景及靚裝修，故即使成交價略高市價約3%，但仍購入自用。資料顯示，原業主於2017年12月，以860萬元購入上述物業，三年禁售期剛過，即賣樓套現，現帳面賺約140萬元，物業期內升值約16%。

延伸閱讀【室內設計】25萬元裝修350呎公屋 強調空間感營造實用日系居所【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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