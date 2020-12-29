【西班牙疫情】將登記拒接種疫苗者資料 轉交歐盟各國

新冠肺炎疫情嚴峻，不少國家已開展新冠疫苗接種計劃。西班牙衛生部長伊拉（Salvador Illa）表示，如果西班牙國民拒絕接種新冠疫苗，將會為他們進行登記，並把拒絕接種新冠疫苗的西班牙國民資料，轉交予其他歐洲國家，但強調不會對外公開資料。

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歐盟藥品管理局上周批准使用輝瑞（Pfizer）疫苗。歐盟多國亦開始新冠疫苗接種。伊拉於周一接受西班牙電視台訪問時指，接種輝瑞疫苗非強制性，但當局分別會登記接種疫苗及拒絕接種疫苗的市民資料，並與其他歐盟國家分享。

他強調，資料屬非公開文件，將會盡最大程度保護當事人資料，並不會讓公眾甚至一般政府職員也無法取得。

西班牙當局會分批聯絡市民接種疫苗，但如果有任何原因而拒絕接種，都會紀錄於資料內。

伊拉亦稱，市民有權選擇不接種疫苗，但該行為屬於錯誤的（mistake），而國家會盡力釋除他們對於接種疫苗的疑慮。他續強調，「抵抗新冠病毒的最好方法，就是為所有人接種新冠疫苗。」（to vaccinate all of us - the more the better.）

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根據最近一項西班牙的民意調查顯示，不願意接種新冠疫苗的民眾比例由11月的47%，回落至本月的28%。

本周一西班牙因新冠肺炎而死亡的數字突破5萬人，該國至今已有逾180萬名市民確診新冠肺炎，成為疫情最嚴重的歐洲國家。

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責任編輯：郭麗明