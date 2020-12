【西班牙疫情】將登記拒接種疫苗者資料 轉交歐盟各國

新冠肺炎疫情嚴峻,不少國家已開展新冠疫苗接種計劃。西班牙衛生部長伊拉(Salvador Illa)表示,如果西班牙國民拒絕接種新冠疫苗,將會為他們進行登記,並把拒絕接種新冠疫苗的西班牙國民資料,轉交予其他歐洲國家,但強調不會對外公開資料。

質疑研發疫苗進展過快 歐洲民眾普遍存疑 【下一頁】

歐盟藥品管理局上周批准使用輝瑞(Pfizer)疫苗。歐盟多國亦開始新冠疫苗接種。伊拉於周一接受西班牙電視台訪問時指,接種輝瑞疫苗非強制性,但當局分別會登記接種疫苗及拒絕接種疫苗的市民資料,並與其他歐盟國家分享。

他強調,資料屬非公開文件,將會盡最大程度保護當事人資料,並不會讓公眾甚至一般政府職員也無法取得。

西班牙當局會分批聯絡市民接種疫苗,但如果有任何原因而拒絕接種,都會紀錄於資料內。

伊拉亦稱,市民有權選擇不接種疫苗,但該行為屬於錯誤的(mistake),而國家會盡力釋除他們對於接種疫苗的疑慮。他續強調,「抵抗新冠病毒的最好方法,就是為所有人接種新冠疫苗。」(to vaccinate all of us - the more the better.)

歐洲EMA遭黑客入侵 檢閱輝瑞疫苗資料 【下一頁】

根據最近一項西班牙的民意調查顯示,不願意接種新冠疫苗的民眾比例由11月的47%,回落至本月的28%。

本周一西班牙因新冠肺炎而死亡的數字突破5萬人,該國至今已有逾180萬名市民確診新冠肺炎,成為疫情最嚴重的歐洲國家。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

責任編輯:郭麗明