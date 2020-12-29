【智方便】政府推「智方便」一站式服務APP 明早9時起可免費下載

▲ 政府正式推出一站式服務APP「智方便」。

政府今日公布推出「智方便」一站式個人化數碼服務平台， 市民透過「智方便」流動應用程式使用其個人流動電話以單一數碼身份，可登入使用各項網上服務。「智方便」流動應用程式由明日（12月30日）上午9時起供市民免費下載。

「智方便」由政府資訊科技總監辦公室開發及管理，平台具備四大主要功能，包括身份認證（例如登入網上服務）、自動填寫表格（例如地址、聯絡電話和電郵）、個人化提示（例如帳單到期提示），以及數碼簽署。

創新及科技局局長薛永恒出席啟動儀式致辭時表示，平台啟用是推動智慧政府的關鍵設施，「智方便」流動應用程式將支援稍後啟動的「電子針卡」服務，方便市民核實身份，下載接種疫苗的電子紀錄。

港府表示，市民一經登記成為「智方便」用戶，即可接達20多項常用政府及公用事業如兩電一煤的網上服務，預期到2021年年中，超過110項政府網上服務採用「智方便」。

另外港府稱，致力促進公私營機構應用「智方便」網上服務平台，包括提供應用程式介面，供商業或公共機構於其網上服務中使用「智方便」。資科辦自今年3月起與數碼港合作推行智方便沙盒先導計劃，至今已有超過180間金融服務機構，以及設於數碼港和香港科技園從事金融科技相關業務公司登記參與沙盒先導計劃。

政府又指，金管局與資科辦正研究透過 「智方便」協助金融機構提供網上金融服務。金管局、證監會、保險業監管局、強制性公積金計劃管理局等監管機構已向相關認可機構發出通函，鼓勵他們積極採用「智方便」。

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編輯：陳健婷