【中美關係】拜登指美國需重新參與國際事務 並呼籲盟友聯手抗華

候任美國總統拜登（Joe Biden）周一（28日）在他的過渡小組總部發表講話，提到美國國家安全及日後的外交政策，同時抨擊現任總統特朗普（Donald Trump）及其團隊不斷阻擾他的過渡小組獲得必要的資訊。他表示，面對被掏空及士氣低落的政府部門，上任後首要任務便是重整外交政策及維護國家安全。

拜登在演說中強調重建與盟友的關係，以及重新參與國際事務，以保障美國人的利益。「當說到現今最可怕的威脅的時候，我們知道這需要美國的參與及美國的領導，但這些威脅不能單靠美國解決。」針對與中國的關係，拜登表示需要和盟友國家建立更強的聯盟從而在貿易及經濟層面對抗中國。他認為需要讓中國在貿易上的霸權、科技、人權等領域負上責任，並表示當美國與想法相同（like-minded）的夥伴及盟友建立更緊密的關係時，方能保護共同的利益及價值。

【美國經濟】特朗普拒簽紓困法案 拜登警告將有破壞性後果 【下一頁】

「美國只佔世界經濟的25%，差不多25%，但當我們與其他民主國家合作，我們將在經濟上帶來雙倍的影響力。」拜登重申，任何關乎到中美關係上的事情，例如為中產階級訂立的外交政策，以至保障美國勞工、知識產權的經濟計劃，及保證印太地區的安定繁榮，和人權事務等等，都會因與理念相近的國家合作而變得更強及更有效率。面對最近中國與歐盟有望達成中歐投資協定，表示拜登需要重拾盟友對美國的信心，已建立聯盟對抗日益崛起的中國。

若無任何阻礙，拜登將會在明年1月20日上任，成為第46任美國總統。

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