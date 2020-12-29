【新冠疫情】南非感染數字破百萬 當局實施宵禁至明年一月中

南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）周一（28日）宣布新一輪的抗疫措施，包括宵禁及禁酒令等等，以應對國內節節上升的新冠肺炎確診個案。措施將由周二（29日）開始實施，暫定持續到明年一月中。

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在電視直播的全國演說中，拉馬福薩延長現有的宵禁令，最新的宵禁令規定民眾由晚上9時至早上6時留在住所。另外他亦重新實施禁酒令，包括禁止酒類飲品的銷售及強制酒吧停業。拉馬福薩表示因醉酒而導致的「魯莽行為」（reckless behaviour）很大程度上加快了疫症的傳染，而醉酒鬧事導致的意外和暴力亦對醫療系統造成巨大壓力。另外，在疫情嚴重的地區例如開普敦（Cape Town）、約翰內斯堡（Johannesburg）、德班（Durban）及伊莉莎白港（Port Elizabeth）等人口密集地區禁止民眾使用海灘及游泳池。

而在周一開始的口罩令則強制所有民眾在公眾地方必須佩戴口罩，違者將被罰款或入獄半年。不過有民眾不滿最新的抗疫措施，認為已對經濟及企業造成很大影響，若再實施嚴格的禁酒令及宵禁，將令更多人失去工作，同時指出警察在執法時有暴力行為。有民眾呼籲政府應該盡快引入疫苗保障市民，以應對失控的疫情。

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南非疫情曾在7月時達到高峰，其後回落。這一波疫情相信與感染力增強的變種新冠病毒有關，截至周一，南非新增了7千多宗感染個案，而總確診人數突破100萬，總死亡人數則有2萬7千多宗。「新的感染數字正以前所未有的速度上升。」拉馬福薩在電視講話中警告，並指出政策只會在確診及入院數字下降的情況下緩和。現時南非已經禁止任何國際航班的來往，而國內航班也會被限制。

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