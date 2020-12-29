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【美股分析】重製版Google Pay強化商戶支付業務 或威脅Square、Paypal領導地位?

股樓投資 18:10 2020/12/29

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電子支付是其中一個受熱捧的投資主題，除了兩大信用卡公司Mastercard（MA）及Visa（V）外，第三方支付平台Square（SQ）及Paypal（PYPL）同樣受惠疫情引發的電子支付熱潮，兩者的股價由3月23日美股築底至今，累積升幅達4.58倍及1.76倍，遠高於納斯達克指數同期89%的升幅。

流量往往是決定軟件股成敗的關鍵，而掌握數據量最多的科技巨擘如Google（GOOG）、Facebook（FB）等便擁有較大優勢。近日Google重製應用程式Google Pay，除傳統個人對個人的支付功能，亦新設有團體支付功能，而商戶支付方面，Google更與全國10萬家餐廳、兩大停車場管理公司、六大油站等合作，設有針對不同行業的支付介面。

《巴隆氏》薦明年十大美股（見下圖）【下一頁】

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大大強化商戶支付後，立即影響其他平台的下載量。在美國蘋果應用程式商店中，Square Cash雖然仍名列榜首，其次是Paypal旗下的Mobile Cash及Venmo，而Google Pay則排行第六，但Piper Sandler分析師Christopher Donat認為重製後的Google Pay將威脅Square及Paypal在電子支付的地位。

他指出，Square的Cash App下載量同比增長已由四月份的80%降至最新的12%，他認為Square仍受惠近年通過的9000億經濟刺激法案，包括向每位國民派發的600美元補助，但最多只能刺激交易收入，而非新活躍客戶; 至於Paypal雖然面對同一問題，但他指最近Mobile Cash下載量增加，估計是與該應用程式提供加密貨幣服務有關，因此給予Square「中性」評級，並維持Paypal「買入」評級。

其他華爾街分析員平均給予兩股「買入」評級，但平均目標價分別為229.49美元（Paypal）及207.98美元（Square），兩者均低於現價的235.73（Paypal）美元及223.34美元（Square）。

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撰文 : 林展鋒

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