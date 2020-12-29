【搜游食誌@iM網欄】贏盡食客「認同」 「泰泰」泰菜館

不管2020年是如何極具困難及滿載挑戰的一年，它亦將於數日後成為歷史，祝願大家都保持心境開朗，迎難而上，新一年、新希望。

▲ 餐飲業迎難而上的各式營運對策，積極求存。

抗疫措施下，大家也許渡過了不一樣氣氛的節日。家中年青人突然建議節日家庭聚餐食泰菜，因餐飲業受制於各項限聚措施，只可考慮外賣到家，選擇菜式及泰菜館時，真令我有點難於選擇。既然未有心儀的泰菜館，我就自行在九龍城街市問泰國人經營的食材店選料，自煮，既可以「自娛」亦表達對家人一份心意。

▲ 自家「煮」香葉辣肉生菜包

泰國菜叫人愛食是因為選用各式香料，植物的原獨特香味、味道，搭配肉類、海鮮，都夾雜草本香料味道，帶出辛辣、甜、酸、咸、香，蔬菜的甜根香，中和辛辣的霸道而又不蓋過主食材的原味道，有層次的味道，深得國際市場歡迎。當然香料的搭配是一門講究的學問，不是隨意亂配。

節後到訪「泰泰」泰菜館，逆境開業，又可以短時間成為人氣餐廳，應該有驚喜！

▲ 燒安格斯牛小排肉佐酸辣醬汁

是日2人同行，未能品嚐太多菜式，感動我們是負責人如此用心為每位顧客著想，他特意看客人點了什麼菜，滿載誠意為我們推介將燒牛肉改為升級版燒牛肉，及他精心研製的泰泰「蝦多士」，耐心道出用料的差異，安格斯牛小排，令人食得滋味，因燒得剛熟、油脂、肉香、鬆軟度，恰到好處，值得加分是泰廚配製的辣椒蔥頭蒜汁，辣得不嗆喉，有椒香餘勁在口腔，與牛小排的脂香，配成佳偶。

▲ 造型討好，味道鮮、酥脆可口「泰泰蝦多士」

「蝦多士」已被剔出我的菜單多時，主要是太油膩，亦無甚麼特別，但泰泰的「蝦多士」叫我「O」嘴，聽到外子咬第一口時的清脆聲音，立時心動，他還特意問我每層的材料；連一個對「食」沒有太多執著的人，竟如此認真提問，我立刻夾起另一件看看什麼底蘊？

▲ 層層解究的蝦多士，「泰泰」團隊的創意美食。

層層拆解後，欣賞泰泰的出品監制人的待客之道：「己所不欲，勿施於人」，連自己都嚥不下去，何堪盛上餐桌款客，尚要叫人付錢結賬！他選用泰國道地米通替代傳統麵包，反覆試驗如何將米通可炸得脆、漲、鬆，上置彈牙蝦膠，改善食物的立體造型，再加上一隻鳳尾蝦，勾出圓渾的線條，連配置裝點的餐盤及配菜也不馬虎，這就是尊重食客的完美句號！成功不只靠幾多個「讚」，最重要是贏得食客幾多分「認同」，才是致勝突圍關鍵，期待下一期新菜「泰式燒脆連」。

▲ 兩道美食，送上可貴的尊重和自重。

作者_倪小姿簡介： 做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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