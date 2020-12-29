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【終止服務】WhatsApp將在1月1日停止支援較舊電話設備　iPhone 4、三星Galaxy SII上榜

科技 16:15 2020/12/29

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WhatsApp宣布，將會在踏入2021年的第一天，停止向大批舊手機提供服務。

通訊軟件WhatsApp自智能手機登場後，一直深受全球用家歡迎。不過在WhatsApp推出不同新功能後，較舊的手機設備或許未必能夠使用了。WhatsApp宣布，將會在踏入2021年的第一天，停止向大批舊手機提供服務，無論採用的是什麼系統版本，都會停止支援WhatsApp服務。

【科企聯手】WhatsApp控告黑客公司藉漏洞打造間諜程式　Google、微軟等科企聲援

【訴訟纏身】Facebook面臨壟斷訴訟　恐被迫出售IG、WhatsApp

WhatsApp宣布，在2021年1月1日起，將停止支援舊手機，當中包括：初代 iPhone、iPhone 3G、iPhone 3GS、iPhone 4、LG Optimus Black或更舊型號、Motorola Droid Razr、Samsung Galaxy SII和HTC Desire。

與此同時，WhatsApp表示iPhone 4S、iPhone 5、iPhone 5S、iPhone 6、iPhone 6S、LG Lucid、Motorola Droid 4、Sony Xperia Pro、HTC Sensation、HTC Thunderbolt 4G、初代 Galaxy Note、Galaxy SIII和其他較新型號，必須至少升級至iOS 9、 Android 4.0.3或KaiOS 2.5.1版本 ，才可繼續使用WhatsApp服務。

【WhatsApp新功能】WhatsApp跟隨Facebook腳步　正式加入網購功能

責任編輯：曾曉汶

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