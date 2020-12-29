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【阿里巴巴9988】傳螞蟻集團將成立金融控股公司 受銀行同等級別監管

股樓投資 16:43 2020/12/29

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內媒引述消息人士指，阿里巴巴（09988）旗下的螞蟻集團計劃將要領取金融牌照的部門都劃入一家控股公司。而該控股公司可能要接受與銀行同等的監管，目前計畫仍然在討論當中。阿里現升6%至222.4元，成交77.6億元。

【異動股】資金瘋炒小型汽車股 五菱3個月升10倍潤東兩日漲4倍  詳情請看[下一頁]

據悉，螞蟻考慮將財富管理、消費貸款、保險、支付和網商銀行等業務劃入控股公司，螞蟻集團會是網商銀行的最大股東。成為金融控股公司後，螞蟻可能會面臨更多資本要求，使其放貸及擴張步伐受到限制。

【A股布局】QFII開放兩融交易　外資加槓桿可帶來多少新水？ 詳情請看[下一頁]

上周日，螞蟻再被內地監管部門約談，當居要求螞蟻「充分認識到整改的嚴肅性和必要性」，「回歸支付本源」，並盡快制定整改時間表。消息人士透露，螞蟻計劃將數字生活方式業務（送餐、上門服務和酒店預訂服務）留在金融控股公司之外，而且螞蟻集團仍將是所有這些業務的母公司。

報道稱，螞蟻目前未有計劃分拆公司，但正就公司改組結構向監管機構尋求指導，並可能根據其反饋而改變計劃。

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撰文 : 趙家盈

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