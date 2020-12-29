【餐飲寒冬】調查：7成受訪餐飲企業未來3個月　或現倒閉裁員危機

▲ 稻苗學會指，調查反映了餐飲業界的悲觀情緒升溫，預計未來3個月將會有大型的裁員和結業潮出現。（資料圖片）

本港爆發第4波疫情以來，港府不斷收緊限聚令，包括食肆6時後禁堂食，對餐飲業界大受打擊。稻苗學會的調查發現，7成（70.6%）受訪餐飲企業表示未來3個月存在倒閉風險，73.5%受訪者指未來3個月有裁員計劃。

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稻苗學會本月中以網上問卷調查形式，訪問了136間食肆，當中超過9成為中小企，以了解餐飲業界對現時及未來餐飲營運情況的意見。結果顯示，近兩成（19.9%）受訪餐飲企業指食肆已倒閉或面臨倒閉；近4成（39.1%）受訪者已有裁員，幅度由1成至超過5成不等。

稻苗學會指，調查反映了餐飲業界的悲觀情緒升溫，預計未來3個月將會有大型的裁員和結業潮出現，建議政府針對性協助中小企、盡快解決疫情以解除限聚令，使餐飲經營如常、加推百分百擔保貸款額、帶頭減租並推出稅務寬減誘因令業主主動減租、增加及拓闊防疫抗疫基金的資助至食物製造廠等。

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責任編輯：朱悅瀅

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