【初創兵團】路癡室內點搵路？無障礙室內導航供商場導覽＋語音提示

▲ 本地初創Mapxus（蜂圖誌）早在2013年開始針對此痛點，開發香港的無障礙室內電子地圖與定位技術，冀同步為殘疾人士提供導航，滿足不同群眾對智慧出行的需求。

輔助尋路的電子地圖逐漸普及，但要在室內也能使用導航功能，就不及戶外常見。「路癡」要在有如迷宮一般商場內尋路，有何解決方法？

本地初創Mapxus（蜂圖誌）早在2013年開始針對此痛點，開發香港的無障礙室內電子地圖與定位技術，冀同步為殘疾人士提供導航，滿足不同群眾對智慧出行的需求，推動發展智慧城市。

現時，在室內迷路或找方向，很多時仍需依靠室內地圖、指示牌，或向別人查詢。Mapxus創辦人兼行政總裁陳尊裕（John）及產品總監張仲文（Ivan）分享，全港建築有超過22萬幢，惟這些室內空間數據都較分散，尚未標準化，實在難以檢索，對視障或其他殘疾人士來說，尋路可能更困難。

全港建築逾22萬幢 尋路如迷宮

他們坦言，團隊在籌備、考察期間留意到，本港有不少大型商場的地圖、指示模糊不清，令人尋路時十分迷惘。其中最深刻記得：

有商場甚至只是將欠缺地理標籤floor plan（樓層平面圖）掃描落顯示板，就已稱之為電子地圖；而傳統方法更新地理資訊的流程繁複又慢，導致商場地圖錯漏百出。

團隊決定着手開發地圖數據平台方便集中管理，期望同時惠及不同需要人士，包括外國遊客。John透露，花了約5年做研發，共投入了500萬元，最終以純軟件算法的方式，取代傳統需要安裝硬件的方案，提升部署室內導航及定位方案的效率。而該公司在香港已製作了約1,000座建築物的電子地圖，其中約100座具備室內定位及導航功能，可以整合到商場導覽、旅遊和無障礙出行等不同應用。

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目前該室內導航平台能提供地圖、定位及360度實景功能，以及聲音導航功能等。還透過配合WiFi指紋、傳感器融合技術、人工智能，以及結合地理資訊系統，將室內空間數碼化。

▲ Mapxus創辦人兼行政總裁陳尊裕（右）及產品總監張仲文分享，全港建築有超過22萬幢，惟這些室內空間數據都較分散，尚未標準化，實在難以檢索，對視障或其他殘疾人士來說更加困難。（張寶燕攝）

配合App掃描WiFi 提升定位效率

他指出，傳統室內定位技術依賴安裝硬件設備，如藍牙、RFID（無綫射頻辨識）、QR code等，安裝費時之餘，到後期的硬件保養及維修都是令人非常頭痛的問題。其方案只需配合智能手機上的應用程式，邊行邊將室內環境的WiFi訊號，與地理位置結合便可，毋須關閉場地，公眾場地在開放時段內也可完成製作。

舉例指，若要為一個40萬平方米的場地啟用室內定位，只需要在整個場地走一遍，大約需要半日時間。成功將採集到的訊號上傳去到雲端之後，大約一至兩小時，即可啟用室內定位服務；更新系統地理數據時，亦更統一、方便。

▲ 方案同步針對殘障人士痛點設計，支援語音播報功能，提供樓層提示，設觸控按鈕描述提示等。（受訪者提供圖片）

此外，由於方案亦是針對殘障人士痛點而設，他們早於2018年開始與香港失明人協進會合作，在其獲香港賽馬會支持的「逍遙行」（Smart City Walk）項目中，透過應用程式為視障人士提供室內地圖及定位技術，並在去年開始提供服務。Ivan指：

亦有得到視障朋友的反饋，不斷改善並開發切合使用的資訊提示功能，例如有支援語音播報功能，提供樓層提示，及設觸控按鈕描述提示等。

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記者：張寶燕