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【平租靚屋】臨近年尾　業主心慌　北角靚盤低市價兩成租

股樓投資 15:36 2020/12/29

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經濟前景未明，加上第四波疫情肆虐，不少業主將單位轉賣為租，又或租賣同放，令租盤供應增加，加上年尾是傳統租務淡季，普遍業主不願將單位空置太久，多數減租吸客，令租金持續受壓。 

中原林龍南說，北角豪廷峰2座低層D室，實用面積569平方呎，兩房間隔，業主見臨近年底，心急租出單位，最終以月租21,000元租出單位，較市價平近兩成，實用呎租約37元。林龍南續說，業主於2015年3月以930萬元買入單位，按目前月租21,000元計，租金回報率約2.7厘。 

【室內設計】25萬元裝修350呎公屋 強調空間感營造實用日系居所【下一頁

豪廷峰位於炮台山道28號，於2000年7月開始入伙，建有兩座住宅大廈，提供394伙單位。屋苑設有會所，提供泳池、網球場、健身室、桑拿房等設施，另有平台花園及兒童遊戲場，以及停車場。雖然豪廷峰位於炮台山道斜坡上，但由屋苑步行至炮台山港鐵站，只約5分鐘路程。 

【2021展望】摩通列出明年4大投資主題 推介21隻港股 予逾半增持評級【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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