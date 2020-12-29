【平租靚屋】臨近年尾　業主心慌　北角靚盤低市價兩成租

經濟前景未明，加上第四波疫情肆虐，不少業主將單位轉賣為租，又或租賣同放，令租盤供應增加，加上年尾是傳統租務淡季，普遍業主不願將單位空置太久，多數減租吸客，令租金持續受壓。

中原林龍南說，北角豪廷峰2座低層D室，實用面積569平方呎，兩房間隔，業主見臨近年底，心急租出單位，最終以月租21,000元租出單位，較市價平近兩成，實用呎租約37元。林龍南續說，業主於2015年3月以930萬元買入單位，按目前月租21,000元計，租金回報率約2.7厘。

【室內設計】25萬元裝修350呎公屋 強調空間感營造實用日系居所【下一頁】

豪廷峰位於炮台山道28號，於2000年7月開始入伙，建有兩座住宅大廈，提供394伙單位。屋苑設有會所，提供泳池、網球場、健身室、桑拿房等設施，另有平台花園及兒童遊戲場，以及停車場。雖然豪廷峰位於炮台山道斜坡上，但由屋苑步行至炮台山港鐵站，只約5分鐘路程。

【2021展望】摩通列出明年4大投資主題 推介21隻港股 予逾半增持評級【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機