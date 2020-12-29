【宅經濟】高檔食材出口需求12月大增　帶動日本和牛批發價半年漲54％

疫情期間宅經濟當道，帶動高檔食材的和牛的價格正上漲。日本12月的和牛批發價，比今年４月上漲54％。價格上漲的原因主要是出口增加，以及日本中央政府的補貼項目也是原因之一。

【宅經濟】和牛網購生意本周急升逾倍 疫情帶旺網購食材商

據日經新聞網報道，在４月份，東京市場的A4和牛平均批發價格降至1688日圓（約126港元），創出7年半以來新低。不過，在12月批發價上漲54％，每公斤2605日圓（約195港元）；與去年同期比較則增14％，並創出2018年12月以來新高。

報道指出，由於疫情下外遊活動受限，故高檔食材的出口需求加強，繼而令價格上漲。日本貿易統計顯示，1至10月的牛肉出口量約3743噸，比上年同期增加9％，其中最大的出口目的地為柬埔寨，出口量比上年同期增長2％達929噸。除了香港和台灣之外，對美國的出口也增約加2成。



此外，日本中央政府的補貼項目也是原因之一。鑒於日本農林水産省實施了「和牛肉保管庫存支援緊急對策事業」，為增加的庫存的批發業者提供支援。倘按促銷計劃銷售和牛，將向賣家發放每公斤1000日圓的獎金，故令不少批發者積極增加採購。

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責任編輯：蘇穎琪

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