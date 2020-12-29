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內地健康防疫App爆資料外泄　1元可購1000位藝人身份證

環球政經 17:34 2020/12/29

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新冠肺炎持續，不少國家都建議大眾在手機上安裝防疫App，但也引伸出私隱疑慮，內地有一款防疫App，就被爆出泄露大量用戶資料。

【日本疫情】擬日本強制外地遊客使用追蹤App 料最遲明年奧運前實施：【下一頁

據《紅星新聞報道，北京防疫App「北京健康寶」流出大量明星的私隱資料，如身份證號碼、核酸檢測結果名檢測機構、檢測時間等。當中，有不少明星的個人資料已被放在上網發售，1元人民幣就能買到1000名明星的身份證號碼、2元人民幣可購入70多位明星的健康寶照片。

河南豫龍律師事務所律師付建表示，身份證號碼屬個人私隱，若在非自願公開，又或是從其他途徑獲取該訊息謀利，或涉嫌侵犯公民個人信息罪，要承擔刑事責任。

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責任編輯：黎淑雯

 

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