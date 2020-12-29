【Tesla】唔洗再連藍牙！傳Tesla將整合蘋果、亞馬遜串流音樂服務

▲ 日前有爆料達人指，Tesla車主未來將可以直接透過車上的使用者介面進行操作，播放串流音樂平台如Apple Music、Amazon Music的音樂。

最新有消息傳出，Tesla車主未來將可以直接透過車上的使用者介面進行操作，播放串流音樂平台如Apple Music、Amazon Music的音樂，不再需要連藍牙播歌。

以揭露Tesla軟件聞名的爆料達人、Twitter用戶 @greentheonly，日前在Twitter上發布一張照片，疑似是進行Tesla軟件更新後的使用者介面整合畫面。照片顯示，在使用者介面的「Audio Settings」選擇來源時出現了新選擇，Amazon Music、Audible（亞馬遜旗下公司）及 Apple Music 都在選項之中。

【Tesla新功能】Tesla加入Boombox模式 車主可直接向車外播放音樂

【Tesla】今年交付50萬輛車可望達標？馬斯克：員工要全力以赴

事實上，Tesla繼早前整合串流音樂平台Spotify後，Tesla CEO馬斯克（Elon Musk）最近還指出，娛樂資訊系統將會進一步增加支援Tidal。不過亦未知是否會與Apple Music、Amazon Music等一同整合，正式推出的時間，仍有待官方公布。

蘋果推「App內購買」家庭共享功能 用戶最多與5位成員共享

責任編輯：張寶燕