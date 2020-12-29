【新冠疫苗】OneDegree免費送新冠疫苗副作用保險　因嚴重副作用身故賠10萬港元

保險公司OneDegree Hong Kong宣佈推出針對接種新冠疫苗產生副作用的保障，所有香港居民，不論年齡，只需進行簡單登記即可享有保障，費用全免。

OneDegree Hong Kong表示，有見部分人士憂慮接種新冠疫苗可能產生副作用，該公司決定免費提供「新冠疫苗副作用保障計劃」，為本港市民提供支援，讓他們接種疫苗時感到安心。在此計劃下，申請人一旦在接種香港政府提供的新冠疫苗後的14天内，因嚴重副作用需入院留醫深切治療部達至少5天或不幸身故，OneDegree Hong Kong 將會為申請人提供一筆過10萬港元現金保障。

此項保障計劃適用於所有香港居民，不設年齡限制，只需透過OneDegree Hong Kong網站 或WhatsApp (+852 2886 9892) 進行簡單登記，登記完成後會收到確認通知，計劃名額有限，先到先得，額滿即止。保障有效期將由成功確認登記起至2021年3月31日。「新冠疫苗副作用保障計劃」詳情可瀏覽OneDegree Hong Kong網站

OneDegree Hong Kong是首批獲香港保監局發出虛擬保險牌照的公司之一，直接透過純數碼平台上推出保險產品。母公司OneDegree集團於2016年成立，獲得包括BitRock Capital、數碼港投資創業基金、國泰創投等著名投資機構超過3,000萬美元融資。

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責任編輯：葉卓偉