  • 24°C
香港時間 : 20201229日 (二) 15:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【水深火熱】紐約州新法案即時生效 禁業主未來兩月驅趕欠租租客

環球政經 14:31 2020/12/29

分享：

美國總統特朗普於周日（27日）簽署9000億美元救助方案後，紐約州立法機構立即召開特別會議，向州內居民提供13億美元租金援助，並以壓倒性票數通過，業主在未來兩個月，禁止因租客因拖欠租金而驅離所居住單位。此舉是以防大批無家可歸的家庭。因疫情高失業率下，以及失業救濟金到期，大量紐約州居民將無力交租，按舊法例業主有權將欠租租客趕走。

疫情已令大量人失業。根據諮詢公司Stout的數據，目前估計全國有多達700萬至1400萬個家庭有被業主驅逐的風險，當中佔120萬個家庭來自紐約州。新法案禁止業主驅趕欠租租客離開單位，至少保障這些家庭有瓦遮頭渡過新年。同時為保障一些小業主，尤其是年長或殘疾靠租金為生的，會給予免稅。

【聖誔禮物】向清潔工等前線移民給予國籍 表彰疫情下對法國貢獻  【【下一頁

【良心老闆】美國連鎖超市向財困餐廳伸援手　156萬資助員工光顧鄰近餐廳  【下一頁

這項法案極快通過，並獲紐約州州長Andrew M. Cuomo馬上簽署，令法案立即生效。對於現時正在法院排期的欠租驅逐案件，法律將暫停訴訟至少60天。至少在5月1日之前，不許業主啟動驅逐程序。

其他州也採取相類措施，包括康涅狄格州州將該州的禁驅逐令延長至2月9日；華盛頓州將禁驅逐暫停令延長至3月31日。一些業主反對新法案，認為政府沒有區分有能力及沒能力交租的租客，只是一刀切。並指不少業主也面業租金下跌、零售萎縮而令收入大減的財政壓力。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：鄭靜珊

上一篇文章

【智取英文@iM網欄】DSE英文作文 最新8大注意事項

下一篇文章

【健康煮義】Polly：用蘑菇做出美味健康多士
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【2021展望】摩通列出明年4大投資主題 推介21隻港股 予逾半增持評級
【2021展望】摩通列出明年4大投資主題 推介21隻港股 予逾半增持評級
【樓市熱話】網民不明白購40+樓齡物業心態 網友：「太古城多年交投活躍 是你不懂樓市」
【樓市熱話】網民不明白購40+樓齡物業心態 網友：「太古城多年交投活躍 是你不懂樓市」
【阿里巴巴】當局對阿里涉壟斷調查全部結束 提出對螞蟻集團4大問題 5項整改要求
【阿里巴巴】當局對阿里涉壟斷調查全部結束 提出對螞蟻集團4大問題 5項整改要求
【疫市低價】麗晶花園兩房480萬沽 呎價僅1.1萬元 貼近屯門居屋
【疫市低價】麗晶花園兩房480萬沽 呎價僅1.1萬元 貼近屯門居屋
【低水筍盤】屯門市中心屋苑地段就腳仲係「4字頭」 買家見有心水放盤即Full Pay購入
【低水筍盤】屯門市中心屋苑地段就腳仲係「4字頭」 買家見有心水放盤即Full Pay購入
【網民熱話】瘋傳Boxing Day 被「撞凹」法拉利 車主鍾培生現身 ：「維修費要70萬」
【網民熱話】瘋傳Boxing Day 被「撞凹」法拉利 車主鍾培生現身 ：「維修費要70萬」