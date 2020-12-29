【水深火熱】紐約州新法案即時生效 禁業主未來兩月驅趕欠租租客

美國總統特朗普於周日（27日）簽署9000億美元救助方案後，紐約州立法機構立即召開特別會議，向州內居民提供13億美元租金援助，並以壓倒性票數通過，業主在未來兩個月，禁止因租客因拖欠租金而驅離所居住單位。此舉是以防大批無家可歸的家庭。因疫情高失業率下，以及失業救濟金到期，大量紐約州居民將無力交租，按舊法例業主有權將欠租租客趕走。

疫情已令大量人失業。根據諮詢公司Stout的數據，目前估計全國有多達700萬至1400萬個家庭有被業主驅逐的風險，當中佔120萬個家庭來自紐約州。新法案禁止業主驅趕欠租租客離開單位，至少保障這些家庭有瓦遮頭渡過新年。同時為保障一些小業主，尤其是年長或殘疾靠租金為生的，會給予免稅。

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這項法案極快通過，並獲紐約州州長Andrew M. Cuomo馬上簽署，令法案立即生效。對於現時正在法院排期的欠租驅逐案件，法律將暫停訴訟至少60天。至少在5月1日之前，不許業主啟動驅逐程序。

其他州也採取相類措施，包括康涅狄格州州將該州的禁驅逐令延長至2月9日；華盛頓州將禁驅逐暫停令延長至3月31日。一些業主反對新法案，認為政府沒有區分有能力及沒能力交租的租客，只是一刀切。並指不少業主也面業租金下跌、零售萎縮而令收入大減的財政壓力。

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責任編輯：鄭靜珊