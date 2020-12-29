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【輝瑞疫苗】以色列有人誤被打4倍劑量 稱無不適可再打4劑

環球社會熱點 14:42 2020/12/29

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新冠肺炎疫情肆虐全球，各國開展接種由輝瑞（Pfizer）和BioNTech共同研發的新冠疫苗，接種事故開始陸續發生。在以色列，有藥劑師被錯誤注射輝瑞所建議的4倍劑量輝瑞疫苗。不過，該藥劑師表示他並無不適，僅有輕微副作用。他指，會繼續接種第二次輝瑞疫苗，甚至再次接種4倍劑量輝瑞疫苗亦無問題。

根據以色列傳媒報道，藥劑師阿齊茲（Uday Azizi）在接受新冠肺炎疫苗接種時，被錯誤地被注入輝瑞建議的4倍劑量。在醫療人員發現失誤後，被送往醫院檢查和觀察幾小時。

以色列老翁接種輝瑞疫苗後死亡 當局稱與疫苗無關 【下一頁】

報道指，發生接種事故的原因，是為他注射的醫療人員沒有意識到，每一瓶輝瑞疫苗通常含有5劑或更多的劑量。

阿齊茲其後在接受傳媒採訪時表示，除了注射部位疼痛發紅外，並沒有感到其他不適。會在三個禮拜內接種第二劑疫苗。他甚至指，再次接種4倍劑量亦無問題。

德國8人被錯誤注射輝瑞疫苗5倍劑量 4人留院觀察 【下一頁】

歐洲多國於德國北部小鎮由8名工作人員，7女1男被錯誤注射輝瑞建議的5倍劑量後。當中4名出現流感症狀，需要送院治理。

輝瑞疫苗整個療程需要接種兩次，第二次注射需在第一次注射的21天後。以色列周日（27日）開始為醫療人員注射首針，周一（28日）可供60歲或以上人士注射。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

責任編輯：李俊儀

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