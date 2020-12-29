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【京東股價】京東零售整合新事業部並宣布多名高層任命 股價曾彈2%

新經濟追蹤 14:06 2020/12/29

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京東零售進行新事業部整合，並宣布多名高層任命。

內地媒體《36氪》引述消息報道，京東 （09618） 旗下京東零售的組織架構調整仍繼續，自12月中以來已第二次進行較密集的架構調整和人事任命，本次調整的重點在於集中整合平台開放計劃（POP， Platform Open Plan）業務。京東今日股價反彈，曾升2%，高見324.8元；截至午後2時06分，京東報321元，升0.8%，成交8億元。

本次調整將新成立京東零售V事業群，整合運動戶外、圖書、寵物、全球購等業務，原京東零售-平台業務中心負責人韓瑞擔任負責人，向京東零售CEO徐雷匯報。

目前京東零售集團包含6大事業群，分別為3C家電零售事業群、時尚家居平台事業群、生活服務事業群、大商超全渠道事業群、企業業務事業群，V事業群，涵蓋toB（面向企業）、toC（面向消費者）、自營與POP等各類業務。

其他調整還包括，將原京東零售-平台業務中心與用戶體驗設計部打通整合，升級為京東零售-平台業務中心，由原生態業務中心負責人林琛任負責人，向徐雷匯報。

升級原京東零售-生態業務中心-平台生態部為京東零售-平台生態部，由洪波任負責人，向徐雷匯報。

升級原京東零售-生態業務中心-智能供應鏈Y事業部為京東零售-智能供應鏈Y事業部，由林琛兼任負責人，向徐雷匯報。

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編輯：陳健婷

香港股票 京東集團—SW（09618）

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